به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رستمی: زنگ هوای پاک به مناسبت روز ملی هوای پاک ۲۹ دی ماه با حضور مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار، شهردار منطقه ۵ و معاون آموزش و پرورش استثنایی در مجتمع آموزشی ساریخانی نواخته شد.

صدرالدین علی پور مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در مراسم نواختن زنگ هوای پاک در مجتمع استثنایی ساریخانی منطقه ۵ که به منظور یادآوری اهمیت موضوع محیط زیست و ضرورت آموزش و فرهنگسازی در سنین کودکی و نوجوانی برگزار شد، ضمن تشکر ویژه از مربیانی که پرورش و آموزش دانش آموزان استثنایی را برعهده دارند، گفت: در واقع بهشت واقعی جایی است که بتوانیم در کنار کسانی باشیم که با غیرت خود نشان می‌دهند که معلولیت محدودیت نیست و با تلاش و همت می‌توان به اهداف رسید.

وی با اشاره به معضل آلودگی هوا به ویژه در نیمه دوم سال و وقوع پدیده وارونگی دما، افزود: شهرداری تهران به مناسبت هفته هوای پاک برنامه‌های اجرایی متنوعی را در نظر گرفته تا زمینه ساز فرهنگسازی استفاده از حمل و نقل عمومی و پاک، توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر و در نهایت کاهش بار ترافیکی شهر تهران و کاهش آلودگی هوا باشد.

علی پور همچنین به توجه ویژه شهردار تهران به سه شنبه‌های بدون خودرو اشاره نمود و گفت: در زمینه کاهش ترافیک شهری و آلودگی هوا، شهردار تهران نیز از ایجاد مسیرهای امن و مناسب جهت استفاده از دوچرخه برای تمامی شهروندان در اغلب مناطق تهران خبر داده است.

وی در پایان گفت: مجتمع استثنایی ساریخانی بعنوان عضو افتخاری کمپین هوای پاک و یکی از طرح‌های پایلوت هوای پاک که برای آموزش دانش آموزان استثنایی فعالیت می‌نماید در نظر گرفته شده است.

در ادامه رجبعلی خسروآبادی شهردار منطقه ۵ با تاکید بر اینکه هوای پاک حق همه مردم است، گفت: هفته هوای پاک به صورت نمادین می‌تواند زمینه ساز جلب مشارکت و توجه همه اقشار جامعه به ویژه مسئولین به منظور کاهش آلودگی هوا باشد.

وی افزود: شهرداری تهران در حوزه محیط زیست و حمل و نقل در صدد فراهم کردن بستری برای کاهش آلودگی هوا است که این امر خود نیازمند همکاری و مشارکت مسئولانه شهروندان است.

در این مراسم، ضمن تقدیر از دانش آموزان مجتمع ساریخانی و پس از نواختن زنگ هوای پاک از نمایشگاه دستاوردهای این دانش آموزان از جمله کیسه‌های پارچه‌ای و گلخانه باغ بهشت در این مجتمع نیز بازدید بعمل آمد و فراهم نمودن شرایط توسعه این گلخانه جهت عرضه محصولات مطرح شد.