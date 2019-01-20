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۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۰۲

همزمان با روز هوای پاک ۲۹ دی ماه:

نواختن زنگ هوای پاک در مجتمع استثنایی ساریخانی

نواختن زنگ هوای پاک در مجتمع استثنایی ساریخانی

مراسم نواختن زنگ هوای پاک در مجتمع استثنایی ساریخانی همزمان با روز ملی هوای پاک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رستمی: زنگ هوای پاک به مناسبت روز ملی هوای پاک ۲۹ دی ماه با حضور مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار، شهردار منطقه ۵ و معاون آموزش و پرورش استثنایی در مجتمع آموزشی ساریخانی نواخته شد.

صدرالدین علی پور مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در مراسم نواختن زنگ هوای پاک در مجتمع استثنایی ساریخانی منطقه ۵ که به منظور یادآوری اهمیت موضوع محیط زیست و ضرورت آموزش و فرهنگسازی در سنین کودکی و نوجوانی برگزار شد، ضمن تشکر ویژه از مربیانی که پرورش و آموزش دانش آموزان استثنایی را برعهده دارند، گفت: در واقع بهشت واقعی جایی است که بتوانیم در کنار کسانی باشیم که با غیرت خود نشان می‌دهند که معلولیت محدودیت نیست و با تلاش و همت می‌توان به اهداف رسید.

وی با اشاره به معضل آلودگی هوا به ویژه در نیمه دوم سال و وقوع پدیده وارونگی دما، افزود: شهرداری تهران به مناسبت هفته هوای پاک برنامه‌های اجرایی متنوعی را در نظر گرفته تا زمینه ساز فرهنگسازی استفاده از حمل و نقل عمومی و پاک، توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر و در نهایت کاهش بار ترافیکی شهر تهران و کاهش آلودگی هوا باشد.

علی پور همچنین به توجه ویژه شهردار تهران به سه شنبه‌های بدون خودرو اشاره نمود و گفت: در زمینه کاهش ترافیک شهری و آلودگی هوا، شهردار تهران نیز از ایجاد مسیرهای امن و مناسب جهت استفاده از دوچرخه برای تمامی شهروندان در اغلب مناطق تهران خبر داده است.

وی در پایان گفت: مجتمع استثنایی ساریخانی بعنوان عضو افتخاری کمپین هوای پاک و یکی از طرح‌های پایلوت هوای پاک که برای آموزش دانش آموزان استثنایی فعالیت می‌نماید در نظر گرفته شده است.

در ادامه رجبعلی خسروآبادی شهردار منطقه ۵ با تاکید بر اینکه هوای پاک حق همه مردم است، گفت: هفته هوای پاک به صورت نمادین می‌تواند زمینه ساز جلب مشارکت و توجه همه اقشار جامعه به ویژه مسئولین به منظور کاهش آلودگی هوا باشد.

وی افزود: شهرداری تهران در حوزه محیط زیست و حمل و نقل در صدد فراهم کردن بستری برای کاهش آلودگی هوا است که این امر خود نیازمند همکاری و مشارکت مسئولانه شهروندان است.

در این مراسم، ضمن تقدیر از دانش آموزان مجتمع ساریخانی و پس از نواختن زنگ هوای پاک از نمایشگاه دستاوردهای این دانش آموزان از جمله کیسه‌های پارچه‌ای و گلخانه باغ بهشت در این مجتمع نیز بازدید بعمل آمد و فراهم نمودن شرایط توسعه این گلخانه جهت عرضه محصولات مطرح شد.

کد مطلب 4518760

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