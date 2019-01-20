  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۴۴

استاندار آذربایجان شرقی:

عشایر نقش ویژه ای در اقتصاد کشور دارند/ ضرورت حل مشکلات عشایران

عشایر نقش ویژه ای در اقتصاد کشور دارند/ ضرورت حل مشکلات عشایران

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه عشایر شایسته بیشترین خدمات هستند، گفت: عشایر نقش ویژه ای در اقتصاد کشور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پور محمدی عصر امروز یک شنبه در جلسه شورای عشایر آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه باید مشکلات عشایران حل شود، ادامه داد: جامعه عشایر کشور بیشترین خدمات را ارائه می دهند و باید بیشترین خدمات را نیز ببینید.

وی با بیان اینکه توجه به مسائل فرهنگی جامعه عشایری نیز ضروری است، افزود: وظایف دستگاه های مختلف اجرایی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه توانمند سازی عشایر به تفکیک مشخص شده است و همه باید به وظایف خود عمل کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه تقویت پایه های آموزشی و اجتماعی نیز ضروری است گفت: برای بازماندگان از تحصیل نیز باید کار ویژه ای در مناطق عشایری انجام شود.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه در راستای حفظ و صیانت از عشایران باید جدی باشیم، گفت: باید برای حل و فصل مشکلات جامعه عشایری تلاش کنیم چراکه مهمترین ویژگی عشایر در مقایسه با جامعه شهری و حتی روستایی در این است که جامعه عشایری جامعه ای خوداتکا و تولید کننده هستند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر اینکه عشایر شایسته بیشترین خدمات هستند، گفت: عشایر نقش ویژه ای در اقتصاد کشور دارند.

کد خبر 4518792

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها