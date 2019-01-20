عشایر نقش ویژه ای در اقتصاد کشور دارند/ ضرورت حل مشکلات عشایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پور محمدی عصر امروز یک شنبه در جلسه شورای عشایر آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه باید مشکلات عشایران حل شود، ادامه داد: جامعه عشایر کشور بیشترین خدمات را ارائه می دهند و باید بیشترین خدمات را نیز ببینید.

وی با بیان اینکه توجه به مسائل فرهنگی جامعه عشایری نیز ضروری است، افزود: وظایف دستگاه های مختلف اجرایی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه توانمند سازی عشایر به تفکیک مشخص شده است و همه باید به وظایف خود عمل کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه تقویت پایه های آموزشی و اجتماعی نیز ضروری است گفت: برای بازماندگان از تحصیل نیز باید کار ویژه ای در مناطق عشایری انجام شود.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه در راستای حفظ و صیانت از عشایران باید جدی باشیم، گفت: باید برای حل و فصل مشکلات جامعه عشایری تلاش کنیم چراکه مهمترین ویژگی عشایر در مقایسه با جامعه شهری و حتی روستایی در این است که جامعه عشایری جامعه ای خوداتکا و تولید کننده هستند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر اینکه عشایر شایسته بیشترین خدمات هستند، گفت: عشایر نقش ویژه ای در اقتصاد کشور دارند.