به گزارش خبرنگار مهر، در نشست اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان تهران که با حضور محمدحسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برگزار شد، مشکلات و چالش‌های صنعت داروسازی کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدا، سید حمید خوئی رئیس انجمن داروسازان تهران، با انتقاد از سیاست های دارویی وزارت بهداشت در چند سال اخیر و قبل از انتصاب سرپرست برای این وزارتخانه، گفت: در ۶ ماهه اول امسال پیش بینی وزیر وقت بهداشت این بود که در سه ماهه آخر سال ۹۷، کمبود دارویی به ۱۱۰ تا ۲۰۰ قلم خواهد رسید. اما، حالا که وارد ماه یازدهم سال شده ایم، این تعداد کمبود به ۵۰ قلم هم نمی رسد.

وی افزود: دلیل آن هم، فداکاری داروسازان بوده است که توانسته اند با وام های بانکی، قفسه های داروخانه ها را خالی نگذارند.

خوئی با عنوان این مطلب که سیاست های دارویی وزارت بهداشت جفا در حق صنعت داروسازی بوده است، ادامه داد: این وضعیت باعث شده که داروخانه ها علاوه بر اینکه باید به فکر پاس کردن چک های ۶ ماه قبل خودشان باشند، بایستی بتوانند خریدهای خود را نقدی انجام دهند.

رئیس انجمن داروسازان تهران، تاکید کرد: سیاست وزارت بهداشت، حمایت از واردات دارو بود و این جفا به تولید است.

وی خطاب به عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که حاضر در نشست بود، افزود: اوراق قرضه ای که در اختیار قرار گرفته می بایست ۳۰ درصد زیر قیمت فروش برود تا تبدیل به پول شود.

خوئی با گلایه شدید از سیاست های دارویی حاکم بر وزارت بهداشت در دوران وزیر سابق، اظهارداشت: با قاطعیت می گویم که در سال های جنگ، وضع داروسازی کشور به اندازه امروز خراب نبود.

محمدرضا شانه‌ساز عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، با عنوان این مطلب که در ۶ ماهه اول امسال ۱۵۰ میلیون دلار به تولید دارو تخصیص داده شد و در مقابل ۵۵۰ میلیون دلار برای واردات دارو اختصاص یافت، گفت: این در حالی است که ۵۵۰ میلیون دلار ارز واردات کمتر از ۱.۵ درصد نیاز دارویی کشور را تامین می کند و ۱۵۰ میلیون دلار ارز تولید دارو، در حدود ۱۹ درصد نیاز داخلی را تامین می کند.

وی با اشاره به اینکه ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور در داخل تامین می شود، ادامه داد: برای ۳ درصد داروهای وارداتی، ۱.۲ میلیارد دلار ارز اختصاص می یابد.

شانه‌ساز تاکید کرد: اگر قرار باشد شرایط به همین صورت تداوم یابد، با ۲۰ میلیارد دلار هم نمی توان مشکل صنعت داروسازی را حل کرد و باید به فکر حمایت از این صنعت بود که زمین نخورد.

به گفته عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، شرایط بازار دارویی کشور به گونه ای است که بعضی از کمبودها تصنعی بوده و می بایست نسبت به اصلاح قیمت داروهای تولید داخل اقدام کرد. زیرا، ما شاهد قاچاق داروی تولید داخل به آن سوی مرزها هستیم و دلیل آن نیز، پایین بودن قیمت دارو است.

رهبر مژدهی آذر رئیس سابق انجمن داروسازان ایران و پیشکسوت داروسازی، با گلایه شدید از سیاست های دارویی که در سال های اخیر در پیش گرفته شده بود، گفت: باید بسیاری از کارها به انجمن های صنفی واگذار شود. زیرا، دولت روز به روز در حال چاق شدن است و یک روزی خسته خواهد شد.

وی با گلایه از اینکه چرا باید ۵۰ درصد داروها در سطح داروخانه های دولتی و هلال احمر توزیع شود، افزود: سهم ۱۲ هزار داروخانه خصوصی در کشور از توزیع دارو، کمتر از ۵۰ درصد است.

حسام شریف‌نیا یکی دیگر از اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، با انتقاد از سیاست های دارویی وزیر سابق بهداشت، گفت: افزایش ۹ درصدی سبد دارویی کشور، باعث خروج تولید کننده داخلی از مسیر تولید دارو شده است و این موضوع به مردم آسیب می زند.

وی با اشاره به پایین بودن قیمت دارو در کشور، افزود: این وضعیت باعث شده داروی آلبومین در سلیمانیه عراق به قیمت ۱۲ تا ۱۳ یورو به فروش برسد. در حالی که واردات این دارو برای ما بین ۲۵ تا ۲۷ یورو هزینه داشته و با قیمت ۱۷۰ هزار تومان با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست بیمار می رسد.

در ادامه محمدحسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ضمن تایید گلایه ها و انتقادات داروسازان، بر همکاری بیش از پیش مجلس با سرپرست وزارت بهداشت برای برون رفت از وضعیت فعلی در صنعت داروسازی کشور تاکید کرد و گفت: خوشبختانه سرپرست وزارت بهداشت، اشراف کاملی بر صنعت دارو دارد.

وی با قبول این واقعیت که در گذشته کمتر به موضوع قیمت گذاری دارو توجه شده است، افزود: برای سال ۹۸، ۷۵ هزار میلیارد تومان با اختصاص درآمدهای اختصاصی برای وزارت بهداشت بودجه پیش بینی شده است و علاوه بر این، ۳.۳ میلیارد دلار نیز برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی، پیش بینی شده است.

قربانی با اشاره به موضوع ۵۰۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: گفته شده که تاکنون ۲۰۰۰ میلیارد تومان از این رقم به بیمه سلامت داده شده است. اما شنیده ایم که در جاهای دیگر هزینه شده و ما نگران این موضوع هستیم.