«صادق گنجی» شهید بیداری اسلامی و مبارزه با جریانات تکفیری بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسینی بوشهری عصر یکشنبه در یادواره شهید صاددق گنجی در برازجان اظهار داشت: شهدا قدم‌های بزرگی برای امنیت و آسایش و آبادنی این آب و خاک برداشتند و همه ما مرهون خون پاک شهدا هستیم.

وی با اشاره به ارزش والای کار شهدا خاطرنشان کرد: شهدا درس‌های بسیار مهمی را به ما دادند که می‌توان به درس ایستادگی، مسئولیت پذیری، تسلیم نشدن در مقابل دشمن اشاره کرد.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: برگزاری یادواره‌های شهدا اهمیت بسیار زیادی دارد و با بازخوانی راه و روش شهدا می‌توان راه و مسیر صحیح را بهتر بیابیم.

وی از پیام‌های یادواره‌های شهدا به شناخت دشمن و حرکت در مسیر مقابله با دشمنان اشاره کرد و ادامه داد: شهدا از تمام هستی و تعلقات دنیوی خود گذشتند و در دفاع از دین و این انقلاب از جان خود گذشتند.

آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به شهادت شهید گنجی در لاهور پاکستان بیان کرد: این شهید بزرگوار با استعداد بسیار خوبی که داشت، پس از طی پله‌های ترقی و مدارج عالی تحصیل در راه ترویج اسلام ناب و مبارزه با کفر و الحاد گام برداشت.

وی با اشاره به اینکه شهید گنجی جان خود را در راه ترویج اسلام و مقابله با کفر از دست داد، افزود: شهید صادق گنجی همچون نامش صادق بود و ایشان شهید بیداری اسلامی و مبارزه با جریانات تکفیری بود.

شهید صادق گنجی در سال ۱۳۶۵ و در سن ۲۴ سالگی مسئولیت خانه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در پاکستان برعهده داشت که در ۲۸ آذرماه سال ۱۳۶۹ در مراسم تودیع خود در جلوی درب هتل اینترنشنال لاهور پاکستان بر اثر هجوم وحشیانه ایادی استکبار به شهادت رسید.