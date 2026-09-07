تخصیص ۱۰۰ میلیارد ریال برای بهسازی محور فرعی بخش نوبران ساوه

محمد محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به اهمیت راهبردی محور فرعی بیات در شبکه مواصلاتی شهرستان ساوه و نقش کلیدی آن در دسترسی ساکنان روستاهای منطقه به مراکز خدماتی و اقتصادی، بهسازی و ارتقای کیفیت رویه آسفالتی این مسیر در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این پروژه به طول چهار کیلومتر در دست اجراست، افزود: تخصیص اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریالی برای این طرح، گامی در راستای تحقق جهاد صرفه‌جویی و بهره‌وری حداکثری از منابع موجود برای ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی است.

محسنی تصریح کرد: محور فرعی بیات یکی از شریان‌های حیاتی ارتباطی در بخش نوبران است که بهسازی آن تأثیر مستقیمی بر بهبود کیفیت تردد، افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای و رونق فعالیت‌های اقتصادی و گردشگری در غرب شهرستان ساوه خواهد داشت.

معاون فنی و راه روستایی اداره‌کل راهداری استان مرکزی با اشاره به تداوم نهضت راهسازی در روستاهای این شهرستان گفت: پیش از این نیز پروژه‌های احداث و بهسازی راه‌های روستایی در محورهای «کردک»، «توحیدلو»، «اکبرآباد قوشچی» و «سنگستان» با هدف محرومیت‌زدایی و بهبود خدمات حمل‌ونقل عمومی به بهره‌برداری رسیده است.

وی بیان کرد: تکمیل و ارتقای ایمنی محورهای روستایی منطقه با نگاهی عدالت‌محور و بر اساس اولویت‌بندی در دستور کار این اداره‌کل قرار دارد و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، دسترسی آسان و ایمن روستاییان به مراکز شهری بیش از پیش فراهم شود.