توسعه اشتغال روستایی در گناوه/ مشکلات در نوروز به حداقل برسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاکنژاد صبح دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه اظهار داشت: در آستانه جشن‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و باید همگی در برگزاری این برنامه‌ها همگام با مردم حضوری فعال داشته باشیم.

وی گفت: امسال به دلیل تقارن دهه فجر با ایام فاطمیه دوم جشن‌های انقلاب از ۱۲ تا ۱۷ بهمن برگزار می‌شود و سپس برنامه‌های ویژه ایام فاطمیه را خواهیم داشت که باید حرمت این ایام به نحو مطلوبی حفظ شود.

وی گفت: هر سال مردم با حضور میلیونی، باشکوه و پرشورخود در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کرده اند و ان شاالله امسال نیز به کوری چشم دشمنان جشن انقلاب و راهپیمایی ۲۲ بهمن پرشور تر از سال‌های قبل خواهد بود.

وی با تاکید به برنامه‌ریزی‌های مناسب و پرشور برای برگزاری برنامه‌های ایام فاطمیه در شهرستان گفت: اداره تبلیغات اسلامی برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر و پرشورتر برنامه‌های ایام فاطمیه با همکاری هیأت‌های مذهبی برنامه‌ریزی کند و برنامه‌های این ایام با حضور پرشور و گسترده برگزار شود.

وی پیرامون برنامه‌های دهه فجر شهرستان اظهار داشت: دفترچه این ایام با هماهنگی دبیر و رئیس و شورای هماهنگی تدوین خواهد شد تا هم جشن‌های انقلاب و هم افتتاح پروژه‌ها را داشته باشیم.

فرماندار گناوه افزود: از برنامه‌های ویژه امسال در دهه فجر اتوبوس انقلاب ویژه روستاها است که از سوی اداره کل اجتماعی فرهنگی استانداری با برنامه‌های کامل و متنوع در زمینه‌های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و بهداشتی در روستاها حضور پیدا می‌کنند که باید در دستور کار همه بخصوص دهیاران باشد.

وی گفت: امسال در شهرستان گناوه با وجود مسائل و مشکلات اقتصادی کشور با تلاش همه مدیران و مسئولان پروژه‌ها به نسبت سال‌های قبل کمتر نیست که در ایام دهه فجر به بهره برداری یا آغاز عملیات اجرایی آنها را خواهیم داشت.

پاکنژاد پیرامون سفر وزیر راه و شهرسازی به شهرستان و افتتاح بزرگراه گناوه دیلم گفت: این بزرگراه به طول ۶۱ کیلومتر و با اعتبار ۱۲۶ میلیارد تومان افتتاح شد که از همه تلاشگران، اداره کل راه و شهرسازی استان و اداره شهرستان و مجموعه قرارگاه خانم الانبیا (ص) و از فرمانداران گذشته که در این زمینه تلاش کردند تقدیر می‌کنم.

وی گفت: عمده کارهایی انجام گرفته در تکمیل بزرگراه گناوه - دیلم از سال ۹۵ بود و این پروژه برای تکمیل با مشکلاتی از جمله مطالبات مالکین مواجه بود که با جلسات متعدد با آنها سعی در جلب نظر و رضایت آنها کردیم.

پاکنژاد اضافه کرد: با وجود اینکه این جاده از طرح‌های ملی است ولی ما به دلیل اهمیت آن و اینکه راه دسترسی به استان خوزستان و استان‌های غربی کشور است و برای امنیت بیشتر هموطنان و همشهریان مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی سال ۹۵ برای مطالبات مالکین صرف کردیم و سرانجام این جاده به سرانجام رسید.

وی پیرامون عملکرد فرمانداری شهرستان از سال ۹۵ و مصادف با فرمانداری خود در گناوه با تاکید بر تلاش همه دولت‌ها بخصوص دولت تدبیر و امید اظهار داشت: از جمله عملکرد این فرمانداری ازفروردین ۹۵ تا کنون رونق بازار و گمرک شهرستان بوده و به نسبت جاهای دیگر در حال حاضر نیز بازار گناوه از بازارهای پررونق محسوب می‌شود.

وی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی در مملکت واینکه کسب و کار مردم این بندر که یک بندر تجاری از طریق دریا است همه فعالیت‌های بندر و گمرک و تلاش‌های ما در جهت رونق کسب و کار بیشتر مردم بوده است.

فرماندار گناوه پیرامون دریافت تسهیلات روستایی و اشتغالزایی گفت: بیشترین تسهیلات روستایی و اشتغالزایی از حیث جمعیت و وسعت در استان شامل شهرستان گناوه شد.

وی در زمینه پیگیری امورات بهداشتی و بیمارستانی و خانه‌های بهداشت گفت: اغلب روستاهای این شهرستان دارای خانه بهداشت شدند و فقط در سال گذشته شش خانه بهداشت کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی داشتیم که برخی از خانه‌های بهداشت به بهره برداری رسید و چندین خانه بهداشت هم در دهه فجر و هفته دولت آینده به بهره برداری می رسند.

وی افزود: پیگیری تجهیزات بهداشتی بیمارستانی در سطح شهرستان از جمله سونوگرافی و ام ار ای از دیگر فعالیت‌ها بود که با تلاش‌های نماینده به ثمر رسید و تعداد سونوگرافی‌های افزایش یافته است.

فرماندار گناوه گفت: در بحث خدمات روستایی اتفاقات خوبی در این سه سال افتاده است و از ۹۵ به بعد احداث چمن‌های مصنوعی، بوستان‌های امید، آسفالت معابر و کوچه‌های روستا، طرح‌های هادی روستاهارا داشته ایم و افزایش اعتبارات شهرستان و شهرداری‌ها هم در بحث ارزش افزوده و آلایندگی وتملک دارایی و هم دربحث اعتبارات ملی چندین برابر شده و توانسته ایم این اعتبارات را با وجود مسائل و مشکلات اقتصادی جذب کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در بحث راه‌ها و جاده‌ها این شهرستان از شهرستان‌های موفق بوده است اضافه کرد: در این زمینه تعریض راه‌های روستایی، بلوارمیدان امام علی تا مال قائد، راه گناوه – دیلم با اعتبار ۱۲۶ میلیارد تومان، راه گناوه میشان با اعتبار ۴۷ میلیارد از اعتبارات نفتی، راه گناوه گره گچساران با اعتبار ۱۰۵ میلیارد تومان، راه گناوه بندر ریگ، تعریض روکش جاده‌های گناوه به بندر ریگ، گناوه برازجان، راه دسترسی به اداره بندر ریگ، شروع عملیات ساحل سازی از جمله این اقدامات بوده است.

فرماندار گناوه گفت: ساخت سالن‌های ورزشی، سالن اجتماعات، مراکز رفاهی، سالن ورزشی بانوان و گاز کشی به تمام روستاهای شهرستان از جمله اقدامات دیگر بوده است.

پاکنژاد بیان کرد: از خواسته‌های مردم بعد از ۵۲ سال فرودگاه گناوه بود که با پیگیری‌های صورت گرفته در دهه فجر امسال دیوار کشی این فرودگاه شروع می‌شود.

وی گفت: ایستگاه پمپاژ فاضلاب در شهرستان با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان که شروع عملیات اجرایی آن در دهه فجر خواهد بود نیز از این اقدامات است.

وی پیرامون ستاد تسهیلات سفر نوروزی شهرستان گفت: جلسات متعددی در سطح شهرستان برگزار و کمیته‌های دوازده گانه تشکیل شده است که شروع به کار کرده و جلساتی را برگزار کردند که در هفته‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: رفع نواقص سال‌های گذشته در دستور کار کمیته‌ها و شهرداری قرار دارد و برگزاری نمایشگاه‌ها نیز بر عهده اداره صنعت و معدن و تجارت است که امسال به صورت یکپارچه و یکجا در ساحل خواهند بود.

فرماندار گناوه گفت: راه اندازی بازارهای هفتگی در دوشنبه‌ها و پنج شنبه‌ها از همین هفته شروع به کار خواهد کرد که ساماندهی دستفروشان به سمت ساحل را در دستور کار دارد.

پاکنژاد گفت: توجه به روستاها و اشتغال زایی و کسب درآمد در ایام نوروز از اهداف و برنامه‌های ستادهماهنگی خدمات سفر امسال در شهرستان است و امسال درهمه روستاها باید در زمینه اشتغال زایی و کسب درآمد کار شود.

افزایش ۴ برابری تولید پسماند در نوروز

ماشاالله احمدی شهردار گناوه در جلسه شورای اداری شهرستان گناوه پیرامون اقدامات صورت گرفته در زمینه تسهیلات سفر نوروزی و آمادگی ایام نوروز گفت: امسال تلاش شده تا نواقص سال قبل در ایام نوروز در شهرستان گناوه با برنامه ریزی مناسب بر طرف شود.

وی گفت: یکی از مشکلات قطعی آب در ایام نوروز بود که امسال ۵ تانکر هوایی آب علاوه بر تانکرهای قبل نصب می‌شود که در حال تعیین مکان هستیم تا بتوانیم این تانکرهای هوایی را جانمایی و نصب کنیم.

شهردار گناوه با اشاره به اینکه کمبود سرویس‌های بهداشتی و حمام از مسائل و مشکلات مطرح شده مسافران و گردشگران نوروزی در گناوه در سال‌های گذشته بوده است افزود: ۱۲۰ چشمه جدید شامل ۹۰ چشمه سرویس بهداشتی و ۳۰ چشمه حمام تعبیه خواهد شد و به ۴۰۰ چشمه قبلی اضافه می‌شود و سرویس‌هایی که مشکل دارند نیز تعمیر می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات عدم داشتن یک متولی خاص برای ساحل بود که امسال فردی را برای این کار منصوب کردیم که مسئولیت این کار را بر عهده داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم در نظر گرفتن محل موقت دپوی زباله گفت: میزان تولید روزانه زباله شهروندان در روزهای عادی ۸۰ تن است که در ایام تعطیلات نوروز بدلیل ورود جمعیت زیاد گردشگران و مسافران به حدود ۳۵۰ تن افزایش می‌یابد و عملاً ناوگانی که برای جمع آوری، انتقال و دفع ۸۰ تن زباله در نظر گرفته شده باید حدود چهار برابر کار کند لذا امسال یک دپوی موقت برای مواقعی که انتقال پسماندها سخت باشد یا بارندگی و یاخرابی ماشین آلات باید استفاده شود.

وی بیان کرد: چهار محل جمع آوری پسماند به صورت ثابت نیز در نظر گرفته شده که دو تا در ساحل قرار می‌گیرد تا گردشگران بتوانند زباله‌های خود را تحویل و در جمع آوری پسماند در ساحل همکاری کنند.

شهردار گناوه اضافه کرد: امسال هم زمین‌های خالی افراد یا هم ادارات شناسایی شود تا با پیگیری‌های لازم کمبود کمپینگ و پارکینگ نداشته باشیم.

وی گفت: به دستور فرماندار با همکاری اداره صنعت و معدن و تجارت امسال همه نمایشگاه‌ها و دستفروشان در ساحل و در یک جا ساماندهی می‌شوند.

وی ادامه داد: علاوه بر نیروهای شهرداری ۱۶۰ نیروی خدماتی برای جمع آوری زباله‌ها در ساحل و مکان‌هایی که تعداد زیادی مسافر و گردشگر حضور دارد و محل برپا کردن چادر گردشگران است به کار گرفته شده تا کار پاکسازی را انجام دهند.

شهردار گناوه گفت: علاوه بر پنج نقطه در نظر گرفته شده برای نصب تانکر هوایی آب از ادارات نیز برای کمک به ناوگان حمل آب برای ایام نوروز درخواست خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: با هماهنگی با فرمانداری و صنعت و معدن و اتاق اصناف دو شنبه و پنج شنبه بازار از این هفته در شهر راه اندازی می‌شود و دستفروشان به محل این بازارها منتقل می‌شوند.

احمدی گفت: از کارهای در نظر گرفته برای ایام نوروز، کمک گرفتن از کارگران شهرداری برای راهنمایی و هدایت کردن مسافران و گردشگران است که در حدود ۵۰ نقطه از شهر به کمک ۵۰ نفر از کارگران در شیفت‌های استراحت به راهنمایی مسافران می‌پردازند.

شهردار گناوه ادامه داد: در بحث ترافیک و جلوگیری از بسته شدن خیابان‌ها هم با راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی همکاری می‌کنیم.

وی گفت: در ساماندهی جت اسکی و موتورهای چهارچرخ نیز با همکاری فرمانداری جانمایی صورت گرفته که با همکاری هلال احمر و دریابانی باید دست در دست هم دهیم تا در این زمینه برای کسی حادثه‌ای پیش نیاید.

وی گفت: در ایام عید بیش از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های شهر شاهد حضور مسافران و گردشگران هستیم و لذا درخواست همکاری و کمک از مسئولان همه کمیته‌ها ی ستاد خدمات سفر شهرستان داریم تا بتوانیم خدمات مناسبی به هموطنان ارائه کنیم.

اجرای برنامه‌های متنوع دهه فجر

اسکندر احمدی دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی گناوه و مدیر آموزش و پرورش گناوه گفت: انقلاب شکوهمند اسلامی که حاصل سال‌ها مبارزه ملت غیور ایران به رهبری امام (ره) است با نثار هزاران شهید و فداکاری‌های بسیار مردم و رهبری آن به پیروزی رسید.

وی افزود: از بدو پیروزی انقلاب توطئه‌های زیادی از سوی دشمنان بر علیه این نظام مقدس شکل گرفت ولی به فضل الهی این توطئه‌ها خنثی و هر سال بر دستاوردهای این انقلاب شکوهمند افزوده شده است.

احمدی گفت: امسال در دهه فجر که همزمان با چهلمین فجر پیروزی انقلاب اسلامی است در سراسر کشور برنامه‌هایی برای هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن این ایام تدارک دیده شده است تا دستاوردها و خدمات نظام به مردم و به نسل جوان معرفی شود

دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان گناوه بیان کرد: در شهرستان گناوه نیز تمام نهادها و ادارات خدمات انجام گرفته را بیان کنند و وظیفه ما است که دستاوردها و خدمات را به نسل جوان معرفی کنیم.

وی تصریح کرد: ادارات و نهادها بخصوص در ایام الله دهه فجر دستاوردها و خدمات نظام را را در اختیار اصحاب رسانه قرار داده یا به صورت بنر در شهر منتشر کنند.

وی گفت: تا کنون هفت جلسه در شهرستان گناوه برای هماهنگی برنامه‌های ایام الله دهه فجر امسال در دفتر امام جمعه، مصلی جمعه، با روستاییان و دهیاران و در فرمانداری برگزار شده است.

دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان گناوه گفت: با توجه به اینکه ایام دهه فجر امسال با ایام فاطمیه همزمان شده برنامه‌ها به گونه‌ای تدارک دیده شد که جشن‌های پیروزی انقلاب و برنامه‌های این ایام تداخلی نداشته باشد.

وی با اشاره به مهمترین برنامه‌های ایام دهه فجر امسال گفت: در روز ۱۲ بهمن حضور در نماز جمعه و اجرای مراسم ورود امام به کشور در مصلی، زنگ انقلاب با توجه به تعطیلی مدرسه در روز ۱۳ بهمن و به صورت نمادین در دبیرستان دوره اول شهید محمدغلامی با حضور مسئولان، برگزاری جشنواره دستاوردهای انقلاب و جشنواره غذایی در همه مدارس و بخصوص در هنرستان هاجر با حضور مسئولان، افتتاح دارالقرآن خیرسازجواد الائمه (ع)، برگزاری مراسم ایام فاطمیه در ۱۷ دی در همه مدارس شهرستان، تجلیل از برگزیدگان کنکور سراسری شهرستان، محفل انسی با قرآن در ۲۱ بهمن با حضور قاریان برجسته کشوری در مصلی جمعه از این برنامه‌ها است.

احمدی گفت: با توجه به اینکه شب ۲۱ بهمن مصادف با شهادت حضرت زهر (س) است نورافشانی و گلبانگ الله اکبر در شب ۲۲ بهمن ساعت ۱۹ انجام می‌شود و آخرین برنامه نیز راهپیمایی ۲۲ بهمن است که شاهد حضور حداکثری همه اقشار مردم و مسئولان در این راهپیمایی دشمن شکن همچون سال‌های گذشته خواهیم بود.

وی گفت: دفترچه کامل برنامه‌های ایام دهه فجر تهیه و در اختیار همه ادارات و نهادها قرار می‌گیرد و به اطلاع مردم خواهد رسید.

الگو بودن حضرت زهرا برای زنان عالم

حجت الاسلام آیت اندرزیان رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه در جلسه شورای اداری گناوه با تسلیت ایام فاطمیه پیرامون این ایام با اشاره به حدیث قدسی در وصف خلقت آن حضرت اظهار داشت: در وصف فاطمه زهرا (س) همین بس که خداوند در حدیث قدسی این جایگاه با عظمت را بیان فرموده که خلقت عالم و بشر وابستگی به خلقت حضرت فاطمه زهرا (س) دارد.

وی افزود: حضرت زهرا (س) شخصیتی است که در عمر پربرکت و کوتاه خود دنیایی از معارف و درس‌ها را به بشر آموخت.

اندرزیان گفت: آن حضرت در ولایت‌مداری زبانزد خاص و عام است و همه هم اهل تسنن و هم تشیع به این امر اذعان دارند.

وی اضافه کرد: زندگی زهرا مرضیه (س) و دفاع ایشان از ولایت و امیرالمومنین (ع) برای همه ما درس بود که با آن کسالت و سن کمی که داشتند از حریم ولایت و دین اسلام دفاع کردند و این دفاع به خاطر اسلام و جایگاه ولایت امیرالمومنین بود و یک زن توانست اینچنین شجاعانه از حریم دین دفاع کرد.

وی پیرامون الگو بودن حضرت زهرا (س) برای زنان عالم گفت: در قرآن از زنانی که سید زنان عالم معرفی شد حضرت مریم (س) مادر حضرت عیسی (ع) بود و آمده که این شخصیت در عصر خود بی نظیر بود و قرآن ایشان را سید زنان عالم در زمان خودش معرفی می‌کند.

حجت الاسلام اندرزیان تصریح کرد: بین زنانی که در تاریخ در عالم در همه زمان‌ها بی‌نظیر بودند شخصیت حضرت زهرا (س) بود و خداوند فرمود غضب او غضب من است که این را فقط در مورد حضرت فاطمه (س) فرموده است.

وی ادامه داد: خداوند به حضرت فاطمه (س) مقامی عطا فرمود که به هیچ کدام از اولیا خود نداده است و در روایات داریم که آن حضرت اولین کسی است که وارد بهشت می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه گفت: امید است که بتوان از مکتب حضرت زهرا (س) درس‌های زندگی را فرا گرفته و کمال استفاده را ببریم و ضمن بهره مندی از این ایام در مسیر ولایتمداری آن حضرت ثابت قدم باشیم.