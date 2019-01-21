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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۲

وزیر خارجه آلمان:

لندن خواهان تداوم حضور در اتحادیه اروپا است

لندن خواهان تداوم حضور در اتحادیه اروپا است

وزیر خارجه آلمان در گفتگویی عدم برگزاری همه پرسی دوباره درباره برگزیت را نشانه ای از خواست دولت انگلیس برای تداوم حضور در اتحادیه اروپا قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در گفتگو با شبکه تلویزیونی زد د اف با اشاره به رای منفی مجلس عوام انگلیس به برگزیت اظهار داشت: در حالی پارلمان انگلیس به اجرایی شدن برگزیت رای منفی داد که مردم این کشور در همه پرسی ۲ سال گذشته به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. 

وی در ادامه افزود: ناهمگونی ایجاد شده کنونی در فضای سیاسی انگلیس باید با اتخاذ راهکاری درست و سنجیده حل و فصل شود. 

وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه زمان زیادی تا مهلت توافق شده میان لندن و بروکسل بر سر اجرایی شدن برگزیت باقی نمانده، خاطرنشان کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده تا مردم انگلیس به صحنه آمده و خواست واقعی خود را در این باره به دولت اعلام کنند. 

ماس با یادآوری اینکه لندن مخالف برگزاری همه پرسی دوباره بر سر برگزیت است، گفت: بعضا این ذهنیت در ما تداعی می شود که آنها خواهان تداوم حضور در اتحادیه اروپا بوده و ما نیز نمی توانیم رویکرد سرسختانه ای در این باره در پیش بگیریم، گرچه لندن باید به توافق منعقد شده وفادار بماند. 

کد مطلب 4519006
شقایق لامع زاده

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