لندن خواهان تداوم حضور در اتحادیه اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در گفتگو با شبکه تلویزیونی زد د اف با اشاره به رای منفی مجلس عوام انگلیس به برگزیت اظهار داشت: در حالی پارلمان انگلیس به اجرایی شدن برگزیت رای منفی داد که مردم این کشور در همه پرسی ۲ سال گذشته به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند.

وی در ادامه افزود: ناهمگونی ایجاد شده کنونی در فضای سیاسی انگلیس باید با اتخاذ راهکاری درست و سنجیده حل و فصل شود.

وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه زمان زیادی تا مهلت توافق شده میان لندن و بروکسل بر سر اجرایی شدن برگزیت باقی نمانده، خاطرنشان کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده تا مردم انگلیس به صحنه آمده و خواست واقعی خود را در این باره به دولت اعلام کنند.

ماس با یادآوری اینکه لندن مخالف برگزاری همه پرسی دوباره بر سر برگزیت است، گفت: بعضا این ذهنیت در ما تداعی می شود که آنها خواهان تداوم حضور در اتحادیه اروپا بوده و ما نیز نمی توانیم رویکرد سرسختانه ای در این باره در پیش بگیریم، گرچه لندن باید به توافق منعقد شده وفادار بماند.