به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان کشور قرار است در قم برگزار شود و طبق برنامه ریزی مشترک فدراسیون کشتی و هیئت کشتی استان قم این رقابتها با حضور تیمهایی از سراسر کشور در سالن شهید حیدریان قم برگزار میشود.
بر این اساس، آینده سازان کشتی فرنگی ایران طی روزهای ۱۰ تا ۱۲ بهمن در قم با هم مسابقه میدهند و نفرات برتر این مسابقات جواز حضور در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان را کسب میکنند و برای ملی پوش شدن تلاش خواهند کرد.
قم در حالی میزبان این مسابقات میشود که سال گذشته از مسابقات بین المللی کشتی جام یادگار امام در رده نوجوانان میزبانی کرد و اکنون میزبان یک رویداد داخلی است. این در شرایطی است که کشتی قم در ردههای سنی پایه در بخش فرنگی قهرمانان خوشنامی را تربیت کرده است.
کشتی فرنگی قم امسال در لیگ برتر بزرگسالان کشور حاضر بود و تیم شهدای مدافع حرم قم در این مسابقات در جمع تیمهای برتر قرار گرفت که البته به دلیل نبود حامی مالی از حضور در مسابقات کشتی فرنگی باشگاههای جهان کناره گیری کرد.
برگزاری رویدادهای مختلف ورزشی در عرصه کشوری یا بین المللی، فرصتی برای صدور آموزههای فرهنگی و نیز افزایش داد و ستد اقتصادی در شهر میزبان تلقی میشود که این موضوع در قم مورد غفلت قرار گرفته است.
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