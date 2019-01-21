به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مناطق جنوبی فیلیپین امروز دوشنبه شاهد برگزاری همه‌ پرسی برخورداری از حق خودمختاری است.

این همه پرسی که در منطقه «میندانائو» با حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ مسلمان برگزار می‌شود، به ده‌ها سال منازعه برای جدایی‌طلبی خاتمه خواهد داد.

انتظار می‌رود رای اکثر مردم به این همه‌پرسی که به ایجاد منطقه خودمختار «بانگ سامورو» یا «ملت مورو» منجر خواهد شد؛ مثبت باشد.

گفتنی است که ۴ دهه مناقشات جدایی ‌طلبی در این منطقه به مرگ بیش از ۱۲۰ هزار نفر منجر شده است.

بعد از خودمختاری، دولت مرکزی همچنان بر امور نظامی، امنیتی و بودجه سالانه نظارت خواهد داشت و واگذاری قدرت به گروه جدایی طلب «مورو» تا ۲۰۲۲ محقق نخواهد شد.

دولت فیلیپین از این همه‌پرسی حمایت می‌کند و «رودریگو دوترته» رئیس جموری این کشور به مردم منطقه توصیه کرده به آن رای مثبت بدهند.