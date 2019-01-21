۱۰۱۰ خانه مقاوم سازی شده گلستان در دهه فجر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی زمانی نژاد، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص پروژه های آماده افتتاح بنیادمسکن در دهه فجر اظهار کرد: پروژه های بنیاد مسکن استان با اعتبار ۳۳ میلیارد و ۹۸۱ میلیون تومان در دهه فجر افتتاح و بهره برداری خواهد شد.

وی افزود: طرح هادی روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود ، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری، کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندی های عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی یا طرح های جامع ناحیه ای تعیین می کند.

زمانی نژاد از تهیه طرح هادی برای همه روستاهای استان خبر داد و گفت: در استان گلستان عملیات اجرایی این طرح در ۵۴۱ روستا آغاز و تاکنون عملیات اجرایی در ۱۵۷ روستا با اعتبار ۱۷۰ میلیارد تومان به پایان رسیده است و به مناسبت دهه مبارک فجر امسال هم تعداد ۴۳ طرح دیگر در سطح استان با ۱۴ میلیارد و ۲۲۱ میلیون تومان افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و ۱۶ هزار و ۵۸۱ خانوار روستایی استان از این خدمت نظام که در راستای عمران و آبادانی روستاهای استان است برخوردار می شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان همچنین با اشاره به وجود ۲۲۸ هزار واحد مسکونی در روستاهای استان، از وجود ۱۲۸ هزار واحد مسکونی غیر مقاوم و ناایمن در روستاها خبر داد و با بیان این که بنیاد مسکن استان برای احداث واحد مسکونی مقاوم و فنی مبلغ ۲۵ میلیون تومان تسهیلات با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۱۵ ساله پرداخت می کند از روستائیان خواست با توجه به حادثه خیز بودن استان، در اسرع وقت به بنیاد مسکن شهرستان خود مراجعه و با نوسازی واحد مسکونی خود آرامش و امنیت را به خانواده خود هدیه بدهند.

وی خاطرنشان کرد: در استان گلستان تاکنون بیش از ۵۶ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی روستایی با اعتبار بیش از یک هزار میلیارد تومان نوسازی و مقاوم سازی شده است و در دهه مبارک فجر امسال هم هزار و ۱۰ واحد مسکونی نوسازی شده دیگر با اعتبار ۱۹ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید و هزار و ۱۰ خانواده روستایی استان با سکونت در خانه های مقاوم و ایمن خود از این خدمت نظام بهره مند می شوند.