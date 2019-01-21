بازدید سرپرست وزارت بهداشت از مراکز جامع سلامت در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی صبح دوشنبه در سفر به مازندران از مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سورک مصطفی آشوری بازدید کرد.

ساخت مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سورک از سال ۹۲ توسط خیر مصطفی آشوری آغاز شد، این مرکز در زمینی به مساحت سه هزار و ۱۹۲ متر مربع و با متراژ هزار و ۲۰۰ مترمربع آغاز شد و در بهمن ماه سال ۹۳ توسط وزیر بهداشت بهره برداری شده است.

هزینه تجهیز این مرکز در زمان افتتاح به مبلغ ۹ میلیارد و ۸۲ میلیون ریال بوده است.

همچنین آزمایشگاه ابتدا در داخل ساختمان مرکز شروع به کار کرده و در سال ۹۴ ساختمان آزمایشگاه با متراژ ۲۰۰ مترمربع توسط خیر با اعتبار بیش از دو میلیارد تومان احداث شد، تکمیل رادیولوژی در داخل ساختمان و ساخت اتاق ژنراتور و موتورخانه توسط خیر از دیگر برنامه ها در این مرکز بوده است.