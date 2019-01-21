  1. استانها
  2. مازندران
۱ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۵

صبح امروز انجام شد؛

بازدید سرپرست وزارت بهداشت از مراکز جامع سلامت در مازندران

بازدید سرپرست وزارت بهداشت از مراکز جامع سلامت در مازندران

ساری - سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی در ساری و میاندرود بازدید کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی صبح دوشنبه در سفر به مازندران از مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سورک مصطفی آشوری بازدید کرد.

ساخت مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی سورک از سال ۹۲  توسط خیر مصطفی آشوری آغاز شد، این مرکز در زمینی به مساحت سه هزار و ۱۹۲ متر مربع و با متراژ هزار و ۲۰۰ مترمربع آغاز شد و در بهمن ماه سال ۹۳ توسط وزیر بهداشت بهره برداری شده است.

هزینه تجهیز این مرکز در زمان افتتاح به مبلغ ۹ میلیارد و ۸۲ میلیون ریال بوده است.

همچنین آزمایشگاه ابتدا در داخل ساختمان مرکز شروع به کار کرده و در سال ۹۴ ساختمان آزمایشگاه با متراژ ۲۰۰ مترمربع توسط خیر با اعتبار بیش از دو میلیارد تومان احداث شد، تکمیل رادیولوژی در داخل ساختمان و ساخت اتاق ژنراتور و موتورخانه توسط خیر از دیگر برنامه ها در این مرکز بوده است.

کد مطلب 4519100

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها