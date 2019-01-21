کمبودها و نیازهای رسانه ملی در آذربایجان شرقی برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی شامگاه دیروز دوشنبه در بازدید از صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت رفع نواقص رسانه ملی در آذربایجان شرقی گفت: پیگیری های لازم برای رفع نواقص را انجام می دهیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به صورت پرشور و باشکوه جشن خواهیم گرفت، ادامه داد: باید دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب در رسانه ها انعکاس یابد.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه باید با روش های درست کارکردها و دستاوردهای انقلاب را پس از گذشت ۴۰ سال بیان کنیم، در این خصوص نقش صدا و سیما مهم است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه باید رسانه ها مردم را امیدوار کنند، ادامه داد: وظیفه صدا و سیما و رسانه ها خوش بین کردن مردم به آینده کشور است و باید پیشرفت های کشور را به مردم بیان کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دشمن به دنبال ناامید کردن مردم است، ادامه داد: در این بین نقش رسانه ها برای ایجاد امید و شور و نشاط بین مردم مهم است.

وی با تاکید بر اینکه تحریم های دشمن باهدف ایجاد فاصله بین مردم و نظام صورت می گیرد، ادامه داد: دشمنان امروز به دنبال استحاله نظام از درون و متقاعد کردن مردم به ناکارآمدی این نظام هستند که صدا و سیما در خنثی سازی این توطئه نقش ویژه ای دارد.

پورمحمدی ادامه داد: دشمن می خواهد مردم را برای اعتراض به خیابان ها بکشاند، فشار اقتصادی به مردم از راهکارها و ابزارهای استکبار برای ایجاد بدبینی و ناامیدی است تا صبر مردم را لبریز کنند.