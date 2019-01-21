۲۰ نقطه جدید در گلستان برای پاکسازی در دستور کار قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، سید مناف هاشمی در دهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، اظهارکرد: همه ظرفیت های پنج کمیته این شورا باید به کارگیری شود.

هاشمی ادامه داد: با همکاری فرمانداران و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان، در هر شهرستان یک نقطه، دو نقطه در گنبد و سه نقطه در گرگان و در مجموع ۲۰ نقطه در استان برای پاکسازی در دستور کار قرار گیرد تا اقدامات مشابه طرح شهید شوشتری در آن ها انجام شود.

وی با اشاره به تعیین نقاط اولویت دار در راه های ارتباطی استان با استان های دیگر برای ایجاد پاسگاه، افزود: باید اقدامات لازم در سه نقطه تعیین شده در شهرستان های رامیان، آزادشهر و گالیکش در اسرع وقت با مدیریت فرمانداران و همکاری فرماندهان انتظامی این شهرستان ها انجام شود.

استاندار گلستان بر ضرورت سرکشی و نظارت بر کمپ های ترک اعتیاد تأکید و خاطرنشان کرد: تیم های راستی آزمایی و ارزیابی، از همه کمپ های استان بازدید خواهند کردند و گزارش ها را برای بررسی مشکلات به شورا ارائه می کنند.

هاشمی اظهار کرد: همه تلاش ها و اقدامات در همه حوزه ها و توسط همه دستگاه ها باید در راستای ایجاد اشتغال و نشاط آفرینی در جامعه باشد.

وی گفت: ایجاد اماکن ورزشی و اماکن تفریحی و سرگرمی های مفید برای جوانان می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی مؤثر باشد و البته انجام کارهای فرهنگی و تبلیغی هم در این زمینه لازم و ضروری است.

در این جلسه، فرماندهی انتظامی استان گلستان از افزایش ۱۴۰ درصدی کشفیات استان در سال جاری خبر داد.