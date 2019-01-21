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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۶

آغاز آزمون عملی از امروز؛

نتایج اولیه آزمون ملی دندانپزشکی اعلام شد

نتایج اولیه آزمون ملی دندانپزشکی اعلام شد

نتایج اولیه دهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور اعلام شد و پذیرفته شدگان برای آزمون عملی باید به مرکز اعلام شده مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور در دو نوبت صبح و بعد از ظهر با حضور ۳۱۰ داوطلب پنجشنبه ۶ دی ۹۷ در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

آزمون دروس اختصاصی رأس ساعت ٩ صبح و آزمون دروس علوم پایه رأس ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۶ دی ماه ۹۷ برگزار شده است.

نتایج آزمون کتبی دهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندان پزشکی خارج از کشور اعلام شد و داوطلبان برای شرکت در مرحله دوم آزمون (عملی) لازم است از امروز دوشنبه اول بهمن ٩٧ به سایت اینترنتی پردیس بین الملل علوم پزشکی دانشگاه تهران به نشانی http://gsia.tums.ac.ir/ic_dentistry_school مراجعه کنند.

کد مطلب 4519123

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