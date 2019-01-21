نتایج اولیه آزمون ملی دندانپزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان رشته دندانپزشکی خارج از کشور در دو نوبت صبح و بعد از ظهر با حضور ۳۱۰ داوطلب پنجشنبه ۶ دی ۹۷ در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

آزمون دروس اختصاصی رأس ساعت ٩ صبح و آزمون دروس علوم پایه رأس ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۶ دی ماه ۹۷ برگزار شده است.

نتایج آزمون کتبی دهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندان پزشکی خارج از کشور اعلام شد و داوطلبان برای شرکت در مرحله دوم آزمون (عملی) لازم است از امروز دوشنبه اول بهمن ٩٧ به سایت اینترنتی پردیس بین الملل علوم پزشکی دانشگاه تهران به نشانی http://gsia.tums.ac.ir/ic_dentistry_school مراجعه کنند.