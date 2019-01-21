باران پاییزی مرهم تالاب کجی نشد/برداشت بی رویه آب متهم ردیف اول

به گزارش خبرنگار مهر، اکبری صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه تالاب یکی از زیباترین پدیده های طبیعی هر کشور است، افزود: ایران به لحاظ تنوع زیستی جزو پنج کشور اول دنیا بوده اما نتوانسته از این ظرفیت استفاده درستی داشته باشد.

وی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از تالاب ها را از دست داده ایم، اظهار کرد: بیشتر تالاب های کشور آسیب های جدی دیده اند و هزینه های زیادی باید بدهیم تا به یک معضل طبیعی تبدیل نشوند.

اکبری با اشاره به تالاب کجی نهبندان، اظهار کرد: این تالاب یکی از کانون های فرسایش بادی بوده و اگر مورد توجه قرار نگیرد به کانون گرد و غبار تبدیل می شود.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی با بیان اینکه به دنبال این هستیم که از ظرفیت هنرمندان برای فرهنگ سازی و توجه به تالاب استفاده کنیم، افزود: تاکنون خسارت هاب زیادی در حوزه های مختلف محیط زیست اعم از آب، آلودگی هوا و تنوع زیستی پرداخت کرده ایم.

وی با بیان اینکه تالاب ها خط مقدم آسیب های محیط زیستی هستند، افزود: در جشنواره ملی فیلم کوتاه تالاب، نگاه صرفا هنری نداریم بلکه فرهنگ سازی از اهداف اصلی این برنامه است.

اکبری با اشاره به وضعیت کنونی تالاب کجی نمکزار بیان کرد: به دنبال باران پاییزی ۵۰ درصد از تالاب آبگیری شد اما برداشت بی رویه آب از چاه های اطراف و کمبود باران های زمستانه این میزان را به نصف کاهش داده است.

وی با بیان اینکه مدیریت تالاب ۲۰۰ هزار هکتار را پوشش می دهد، افزود: در حال حاضر ۵۰۰ قطعه پرنده آبزی و کنار آبزی در تالاب وجود دارد.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر شغل روستاهای اطراف تالاب وابسته به کشاورزی و دامداری بوده که تالاب را اذیت می کند، گفت: باید رونق صنایع دستی در این مکان ها مورد توجه قرار گیرد.