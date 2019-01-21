واکنش عجیب سرپرست والیبال به تاخیر در برگزاری مجمع انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، افشین داوری در گفتگو با رادیو تهران درباره برگزاری هرچه سریعتر مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال گفت: اینکه گفته می شود انتخابات سال جدید برگزار می شود درست نیست بلکه روند ثبت نام کاندیداها و بررسی مستندات آنها پروسه‌ای زمان بر خواهد بود که ناخودآگاه همین روند باعث می شود تا انتخابات بعد از عید برگزار شود.

سرپرست فدراسیون والیبال در خصوص اینکه اگر از زمان حضورتان در فدراسیون سریعتر این مراحل را طی می کردید پروسه خیلی طولانی نمی شد، تصریح کرد: در حال حاضر فدراسیون های ناشنوایان و سه گانه ثبت نام های خود را انجام داده اند. از کجا می دانید که تا قبل از عید انتخابات آنها برگزار می شود؟ من هم می خواهم انتخابات والیبال هرچه سریعتر برگزار شود اما به یکسری فاکتورها نیاز است.

وی ادامه داد: برخی از روسای هیات ها مشخص نیستند. از زمان حضورم در والیبال چند رئیس مشخص شده اند و باید وضعیت سایر هیات ها نیز مشخص شود تا حق رای آنها در انتخابات از بین نرود. تمام تلاش من این است انتخابات سریعتر برگزار شود. نیت وزارت ورزش نیز همین است. امیدوارم در کوتاهترین زمان این اتفاق رخ دهد.

داوری درباره شائبه حضور اردلان از پیشکسوتان بوکس در نشست با ایگور کولاکوویچ نیز گفت: در زمان حضورم در فدراسیون بوکس ارتباط خوبی با پیشکسوتان از جمله آقای اردلان داشتم و همیشه در هر رشته ورزشی به من مشاوره می دهد. در والیبال نیز با هماهنگی پیشکسوتان والیبال ایشان کنارم بود. حضور اردلان در نشست با سرمربی تیم ملی به عنوان مهمان بود و هیچ دخل و تصرفی در والیبال ندارد.