به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در تذکری بر اساس ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: عده ای از نمایندگان جهت خوش رقصی برای واردکنندگان علیه تولیدکنندگان و کارگران صحبت می کنند.

وی با اشاره به نطق یکی از نمایندگان ادامه داد: طبق قانون اساسی رئیس جمهور مقام دوم کشور است و حق توهین به ایشان را ندارید حتی اگر منتقد هستید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: امروز در کارخانه های خودرو سازی و قطعه سازی ما صدها هزار نفر کارگر تحصیل کرده کار می کند اما عده ای از نمایندگان در مجلس به خاطر دلالان وارد کننده به تولید داخل توهین می کنند.

قاضی پور خطاب به علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اظهاراتش در دفاع از واردات،گفت: شما می دانید مهندسان داخلی چه مقدار برای تولید زحمت کشیده اند؟

وی تاکید کرد: تعدادی از نمایندگان در جریان بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو برای خوش رقصی برای واردکنندگان به تولید داخل توهین کردند.