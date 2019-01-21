به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه مد و لباس کشور، صدیقه پاک بین طراح پیشکسوت و برتر لباس کشور با بیان اینکه یکی از مشکلات حوزه مد و لباس ایرانی اسلامی برندسازی است، گفت:. بارها از لزوم برند سازی در صنعت پوشاک کشورمان سخن به میان آمده، صنعتی که پوشاک بسیار با کیفیتی را تولید می کند، البسهای که در داخل مرزهای جغرافیایی ایران زمین تولید می شود اما با برچسبهای خارجی به فروش میرسد. اگر یک برند ملی برای لباسهای ایرانی معرفی شود و مالکیت معنوی آن محفوظ باشد، لباس ایرانی با برند ملی در آن سوی مرزهای کشور با نام برند ملی و تعریف شده شناخته میشود.
پاک بین افزود: صادرات لباس های سنتی و مدرنتیه ایرانی اسلامی حامل پیام فرهنگی ایران برای مردم کشورهای مختلف است تا آنها بدانند در ایران طراحان متخصصی وجود دارد که رنگ، طرح و جنس لباس را میشناسند و با تلفیق طرحهای سنتی با مدرنیته و ترکیب زیبایی در کنار هم آثار باهویتی را خلق میکنند.
وی با بیان اینکه بنیانگذار دو برند ایرانی پاک بین و حیات مد پاک بین گفت: با تلفیق لباس پوشاک اقوام ایرانی و مدرنیته و عرضه آن در کشورهایی چون چین، ایتالیا، فرانسه، هندوستان و استرالیا، نام دو برند "پاک بین" و "حیات مد پاک بین" احیا و تبلیغ شد در همین راستا از کشور استرالیا، هند چین، فرانسه و ایتالیا سفارشاتی داشتیم.
این طراح پیشکسوت و مطرح لباس کشور با بیان اینکه برند سازی در حوزه مد ولباس ایرانی با حمایت مضاعف دولت، شرایط مطلوبتری را میتواند تجربه کند و به طور قطع موفقیت در این عرصه به نفع مردم و دولت خواهد بود، اظهار کرد: امید است نگرش و نگاهها به این حوزه تغییر کند و با در اولویت قرار گرفتن صنعت پوشاک و حمایت واقعیِ دولت از تولید داخلی و تلاش برای برند سازی در این عرصه، چشماندازی فراتر از بازار داخلی، یعنی تسخیر بازارهای خارجی را در سر بِپَرورانیم.
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