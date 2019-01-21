صنعت موشکی مدیون تهرانی مقدم است؛ به نام دیگران تمام نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، سید جواد حسینی کیا نماینده سنقر در تذکری گفت: افزایش قیمت خودرو اجحاف در حق مردم است. نگذاریم مردم تحت لوای حمایت از تولید ملی تحت فشار قرار گیرند.

وی ادامه داد: گرانی بیداد می کند، آیا قیمت گوشت و مرغ را می دانید؟

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی خطاب به رئیس جمهور گفت: اقای رئیس جمهور! قدرت موشکی ما مدیون شهیدانی چون تهرانی مردم است که آرزوی نابودی اسرائیل را داشتند. به نام دیگران تمام نکنید.

سید ناصر موسوی لارگانی نیز در تذکری نسبت به افزایش قیمت خودرو انتقاد و خواستار شکسته شدن انحصار خودروسازی در کشور شد.