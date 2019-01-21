پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آب و هوایی استان بوشهر اظهار داشت: بررسی نقشه های هواشناسی نشان دهنده وزش ملایم باد شمال غربی طی امروز و فردا در سطح استان است.

وی با اشاره به اینکه در سواحل جنوبی و در فاصله دور از ساحل تا حدودی دریا متلاطم خواهد بود اضافه کرد: پیش بینی می شود از فردا به تدریج از سرمای هوا کاسته شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد:‌ برای ساعات آینده آسمان استان کمی تا نیمه ابری گاهی همراه با غبار محلی و فردا در برخی نقاط استان مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت آینده جهت وزش باد غالبا شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ کیلومتر در ساعت و در قسمت های جنوبی گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مساعدی افزود: در این مدت ارتفاع موج دریا نیز ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی در فاصله دور از ساحل تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت سه و ۳۷ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۹ و ۵۶ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۴ و ۲۱ دقیقه و مد دوم ساعت ۲۰ و ۴۰ دقیقه خواهد بود.