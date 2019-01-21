به گزارش خبرگزاری مهر، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان پیش از عزیمت به بروکسل با اشاره به گفتگوی وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره برگزیت گفت: توپ برگزیت همچنان در زمین لندن است.

وی همچنین در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ما همچنان خواهان تحقق برگزیت براساس توافق و قرارهای از پیش تعیین شده میان بروکسل و لندن هستیم.

وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است در نشست امروز خود در بروکسل علاوه بر برگزیت درباره انتخابات ریاست جمهوری کنگو نیز گفتگوهایی را انجام دهند.

گفتنی است در هفته گذشته مجلس عوام انگلیس به توافق نخست وزیر این کشور با اتحادیه اروپا در خصوص برگزیت (خروج از اتحادیه اروپا) رای منفی داد و بدین ترتیب ابهامات جدیدی در خصوص اجرایی شدن طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به وجود آمد.