برگزاری ۴۰ نمایشگاه همزمان با چهلمین سال انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تکلو ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: عکس ها و اسناد با ارزشی از تظاهرات، راهپیمایی ها، مبارزات و فعالیت های انقلابی مردم همدان در سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ جمع آوری و در آرشیو ملی ایران به عنوان میراث مکتوب کشور نگهداری می شود.

وی افزود: اطلاعات مربوط به این اسناد و عکس ها، پس از شناسایی و فهرست نویسی، در سایت جامع کتابخانه ملی ایران وارد شده و به راحتی در اختیار محققان و پژوهشگران قرار دارد.

مدیر مرکز اسناد همدان، اضافه کرد: همزمان با چهلمین سال انقلاب و به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره همه کسانی که در راه پیروزی انقلاب شکوهمند ملت ایران جانفشانی کردند، با همکاری دستگاه های اجرایی و نهادهای علمی و آموزشی، بیش از ۴۰ نمایشگاه برگزار و اسناد و عکس های مذکور در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: با توجه به لزوم صرفه جویی در فعالیت های اجرایی، این آثار عموما به صورت دیجیتال و با استفاده از ابزارهای رسانه ای و فضای مجازی منتشر خواهد شد.

تکلو ضمن قدردانی از همه کسانی که اسناد و عکس های مذکور را به این مدیریت اهداء کردند تصریح کرد: عکس ها و اسناد بسیاری از روزهای انقلاب در خانه ها و در آلبوم مردم انقلابی همدان وجود دارد که تقاضا می شود برای نگهداری بهتر و دسترسی محققان و تاریخ پژوهان، در اختیار این مرکز قرار داده شود.