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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۵۳

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین خبر داد:

رسیدگی به۷۵۰۰ پرونده در تعزیرات حکومتی قزوین

رسیدگی به۷۵۰۰ پرونده در تعزیرات حکومتی قزوین

قزوین- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین از رسیدگی به بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ پرونده در تعزیرات حکومتی قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی در این باره اظهار کرد: تا پایان دیماه امسال ۶ هزار و ۸۵۷ پرونده در زمینه کالا و خدمات، ۴۵۴ پرونده در زمینه قاچاق کالا و ارز و همچنین ۲۷۲ پرونده در زمینه دارو و درمان تشکیل شد که متخلفان آن‌ها در مجموع به پرداخت بیش از ۴۷۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین، درصد عملکرد رسیدگی به شعب بدوی را ۹۷ درصد عنوان کرد.

به گفته احمدی، گران فروشی، درج نکردن قیمت، کم فروشی و عدم صدور فاکتور بیشترین تخلفات در پرونده‌های کالا و خدمات بوده است.

وی، قاچاق دخانیات، البسه و لوازم آرایشی را بیشترین تخلفات پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بیان کرد.

کد مطلب 4519528

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