به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین میرمعزی ظهر دوشنبه در نشست خبری که در سالن کنفرانس انجمنهای علمی حوزه برگزار شد، ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت زهرا(س) و تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از برگزاری «بیستمین همایش کتاب سال حوزه» و «دومین جشنواره مقالات علمی حوزه» خبر داد و اظهار کرد: معاونت پژوهش حوزههای علمیه به دنبال اجرای سیاستهای علمی- پژوهشی در بدنه حوزه است.
وی با اشاره به سیاستهای پژوهشی حوزه در امر پژوهش، بیان کرد: بحث توسعه، ارتقاء و تعمیق پژوهشهای اسلامی در راستای نیازها و مسائل و مشکلات نظام اسلامی و نیازهای علمی حوزه از جمله سیاستهای این بخش از حوزه است که محوریترین امری که در این راستا باید محقق شود تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در میان حوزویان است.
معاون پژوهش حوزههای علمیه اضافه کرد: مهارتهای پژوهشی در بین حوزیان باید بیش از پیش ارتقاء پیدا کند و از نظر محتوایی نیز گسترش فرهنگ دینی که از رسالت اصلی حوزویان است مورد توجه قرار بگیرد.
وی از اجرای برنامههای متعدد در حوزههای علمیه خبر داد و گفت: برخی از برنامههای علمی حوزه در زمینه آموزش باید محقق شود که نتایج و آثار آن در حوزه پژوهش قابل دستیابی است.
حجت الاسلام میرمعزی با تأکید بر اینکه مهمترین بحثهای حوزه به نظام پژوهش اختصاص دارد، بیان کرد: این بحث در حوزههای علمیه مطرح است به همین دلیل امکان عملیاتی شدن نظام آموزش پژوهش محور را در معاونت آموزش حوزههای علمیه فراهم شده است.
وی با اشاره به گستردهترین برنامههایی را که در معاونت آموزش همواره مورد پیگیری قرار میگیرد، گفت: تقریر مقالات علمی و پژوهشی از جمله این موارد است که در همین راستا بیش از ۵ هزار استاد خواهر و برادر در سطوح مختلف در سراسر کشور به تدریس اهتمام دارند که برایشان برنامه ریزیشده تا مهارتهای پژوهشی خود را ارتقاء داده و تولیدات پژوهشی داشته باشند.
معاون پژوهش حوزههای علمیه همچنین از برگزاری ۳۰۰ جلسه درس خارج فقه در کشور خبر داد و تصریح کرد: تعداد بسیاری از فضلای حوزه در این درسها شرکت میکنند که خروجی این جلسات، در قالب کتاب و مقاله منتشر میشود.
حجت الاسلام میرمعزی اضافه کرد: بحث دیگری با عنوان فقه معاصر در دست اقدام است که از نیمههای سال گذشته به صورت جدی آغاز شده است.
رئیس شورای علمی کتاب سال حوزه به تدوین برنامه جامع پژوهشی برای طلاب اشاره و خاطرنشان کرد: تمرین مهارت در سطوح یک، دو، سه و چهار حوزه تدارک دیده شده است که در سطوح مختلف برنامههایی به صورت منظم و منطقی برای حوزویان ارائه شده و این برنامهها در بخشهایی از حوزه به صورت آزمایشی در حال انجام است که در صورت موفقیت در سطح کشور نیز به اجرا میرسد.
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