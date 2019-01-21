میانگین درآمد ناخالص خانوارهای عشایر دوبرابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور علایی مقدم ظهر دوشنبه در شورای عشایر خراسان جنوبی با بیان اینکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر عشایر داریم، اظهار کرد: ۱۵۰ میلیون هکتار از مساحت کشور در بخش کشاورزی بوده که از این میزان ۸۴ میلیون هکتار در دست عشایر است.

وی با بیان اینکه در ۵۹ درصد سرزمین جغرافیایی کشور عشایر وجود دارد، افزود: همچنین ۲۸ درصد دام سبک کشور در اختیار جامعه عشایری قرار داشته و ۲۵ درصد گوشت توسط این قشر تولید می شود.

علائی مقدم با بیان اینکه عشایر در تامین امنیت و پدافند غیر عامل نقش عمده ای ایفا می کنند، افزود: ۲۲۰ هزار نفر عشایر به صورت رسمی و شناسنامه دار توسط بسیج مسلح هستند.

قائم مقام سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه عشایر کشور در ۱۵ هزار سامانه پراکنده هستند، اظهار کرد: همچنین ۳۵ درصد صنایع دستی و ۷۹۰ هزار هکتار از زراعت و باغات در دست عشایر است.

وی میانگین درآمد ناخالص عشایر را یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دانست و افزود: برنامه ریزی کرده ایم که تا پایان برنامه ششم این میزان به دو برابر افزایش یاید.

علائی مقدم قانون را مهم ترین ابزار رسیدن به این هدف عنوان کرد و گفت: ۱۶۵ نفر از نمایندگان عضو فراکسیون عشایر هستند که ظرفیت خوبی برای رسیدن به هدف است.

وی بیان کرد: در برنامه پنجم تنها یک بار از عشایر نام برده شده بود این در حالی است که در برنامه ششم ۱۷ بار از عشایر نام برده شده است.

علائی مقدم اظهار کرد: در سال ۹۳ اولین شورای عالی عشایری کشور بعد از گذشت هشت سال تشکیل شد که دو مصوبه مهم شامل ارتقاء سطح دانش و مهارت عشایر و ارائه خدمات فرهنگی و هنری به این قشر به دنبال داشت.

قائم مقام سازمان امور عشایر ایران با اشاره به وضعیت بودجه و تسهیلات خانوارهای عشایری بیان کرد: خراسان جنوبی جزو استان های اول در جذب تسهیلات بوده است.

وی ادامه داد: از سال گذشته تاکنون بیش از ۸۸۰ میلیارد تومان تسهیلات در بین جامعه عشایر کشور توزیع شده است.

علائی مقدم با بیان اینکه برای استفاده از تسهیلات هفت برنامه تعریف کرده ایم، افزود: تکمیل زنجیره تولید گوشت قرمز تا سفره مصرف کننده، تولید شیر، ایجاد نمایشگاه های مرزی، توسعه گردشگری و بوم گردی و جمع آوری و بسته بندی گیاهان دارویی از جمله این برنامه ها است.

وی با بیان اینکه ۴۵۰ هزار تن شیر تولید می شود که پراکنده هستند، افزود: همچنین ۳۴ میلیون هکتار مرتع در اختیار جامعه عشایری است که باید از آن به درستی بهره وری شود.

علائی مقدم با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده برای خدمت رسانی به عشایر بیان کرد: شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی عشایری را تشکیل داده ایم که اقدامی بزرگ بوده است.

وی با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم باید ۱۰۰ هزار خانوار عشایری مجهز به پنل خورشیدی شوند، افزود: تاکنون ۸۵ درصد اعتبار لازم برای این امر تامین شده است.

علائی مقدم از فعالیت ۳۰۸ صندوق خرد زنان، یک اتحادیه ملی و ۲۲۱ شرکت تعاونی عشایر خبر داد و گفت: صندوق حمایت از عشایری در سال ۸۳ شروع به فعالیت کرده که در حال حاضر ۸۵ میلیارد تومان سرمایه دارد.

قائم مقام سازمان امور عشایر ایران اظهار کرد: میانگین سرمایه عشایری ۲۴۰ هزار تومان است که انتظار می رود تا پایان برنامه ششم به یک میلیون و ۲۰۰ برسد.

وی بیان کرد: از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده ۱۵۰ میلیارد تومان در کل کشور اعتبار داریم که انتظار می رود خراسان جنوبی در اخذ سهمیه تلاش کند.

علائی مقدم از سرشماری عشایر کوچنده طی سال آینده خبر داد و افزود: صدور کارت هوشمند عشایر و حذف دفترچه ها از دیگر اقدامات پیش بینی شده برای سال آینده است.

وی با بیان اینکه ۳۰ هزار تن جو یارانه ای در بخش عشایری اختصاص داده شده که سهم خراسان جنوبی پرداخت خواهد شد، گفت: همچنین برای کاهش خسارت های خشکسالی در خراسان جنوبی چهار میلیارد تومان مصوب داشته ایم.