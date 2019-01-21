به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی نمکی در نشست خبری همایش توسعه کارآفرینی، اکسیر اقتصاد در شرایط تحریم گفت: توسعه کارآفرینی عامل رسیدن به توسعه اقتصادی است و تمام پژوهش های اقتصادی لزوم هدایت اقتصاد کشور به سمت اقتصاد کارآفرین را تأیید می کند.

وی با بیان اینکه توسعه کارآفرینی به معنای امیدآفرینی است افزود: در همین فضای موجود هم می توان با پرداختن به کارآفرینی و توسعه آن بسیاری از گره های اقتصادی را گشود.

وی تأکید کرد: اعتقاد ما این است که باید از فضای تئوری فاصله گرفت و با تکیه بر پژوهش ها و حمایت های فکری در میدان عمل در ایجاد کسب و کار مولد و امیدآفرین تلاش کرد.

نمکی با تأکید بر این‌که اسناد بالادستی نیز بر لزوم کارآفرینی تصریح دارند گفت: با وجود چنین زیرساخت قانونی قوی، شاهد موج بیکاری و مشکلات زیادی در حوزه اشتغال هستیم که برون داد مورد انتظار را محقق نمی‌کند؛ به نظر می‌رسد در فضای عمل و تحقق پذیری، آنچنان که بایسته است، انرژی صرف نشده و یا در مسیر درست انرژی صرف نشده است.

وی با بیان اینکه تحریم ها را می توان با توسعه کارآفرینی بی اثر کرد اظهار داشت: تثبیت فرهنگ کارآفرینی و ارزش محسوب شدن آن در جامعه موجب می شود که افراد از کارجویی به سمت کارآفرینی هدایت شوند.

دبیر همایش توسعه کارآفرینی، محور این همایش را که دوم اسفند ماه در تهران برگزار می شود، تولید ملی، توسعه اشتغال و ارائه الگوهای موفق عنوان کرد.

در ادامه این نشست، سید علی رضوی، کارآفرین و صنعت‌گر برتر به تشریح تجربیات کارآفرینی خلاقانه و نوآورانه پرداخت و تصریح کرد: کارآفرینی نوآورانه مستلزم نیازسنجی بازار است؛ متاسفانه کارآفرینان ما به سمت تکرار مکررات می‌روند و نتیجه اسفباری به دنبال دارد.

وی استراتژی تغییر زمین بازی را به کارآفرینان توصیه کرد و گفت: در کشور ما در تمام زمینه‌ها کار چندانی انجام نشده است و به همین دلیل زمینه‌های زیادی برای فعالیت کارآفرینان وجود دارد که به راحتی می توان تجربه های موفق دنیا را که در کشور ما تکرار نشده، پیاده سازی کرد.

رضوی اظهار کرد: به نظر من فرآیند تقویت مالی و توانمندسازی کسب و کار را باید از بازار اخذ کرد؛ این موضوع نه با وام بلکه با شناسایی تقاضای بازار امکان پذیر است.

این کارآفرین همچنین دو پیشنهاد برای زمان تحریم ها مطرح و بیان کرد: جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و همچنین آموزش تخصصی نیروها در داخل برای کسب فرصت های شغلی در خارج از کشور از جزئیات این برنامه است.

وی گفت: با مطالعه بودجه سال ۹۸ کشور متوجه می شویم که سال آینده سال سختی در حوزه تحقق درآمدها به خصوص درآمدهای مالیاتی خواهد بود. ما 4 میلیون ایرانی خارج از کشور داریم که اگر هر یک ماهیانه ۱۰۰ دلار به ایران بیاورند یعنی با ایجاد مشوق هایی بتوانیم ماهانه این رقم را از آنها جذب کنیم، رقم بسیار بالایی از نقدینگی ارزی وارد کشور می‌شود که بسیاری از مشکلات بخش خصوصی و کارآفرینان را حل خواهد کرد.

رضوی به تجربه هند در این زمینه اشاره کرد و گفت: ۳۱ میلیون مهاجر هندی که در کشورهای دیگر کارهای سخت و ارزان می کنند سالانه ۶۵ میلیارد دلار برای کشورشان درآمد ارزی داشته‌اند و ما در شرایط تحریم باید به این گزینه به طور جدی نگاه کنیم چرا که شاید بتوانند شرکت ها و نهادها را تحریم کنند اما مردم ما را کسی نمی تواند تحریم کند.

وی ادامه داد: فارغ التحصیلان ما مهارت ندارند لذا نیاز به مراکز غیر دولتی آموزش مهارت داریم که می‌تواند با تمرکز بر مهارت های پایه برای ورود به بازارهای برون مرزی نیروهایی را برای اعزام بازارهای کار دنیا آماده کند؛ این افراد می‌توانند سربازان جنگ اقتصادی باشند و با حضور در بازارهای دنیا هم برای معیشت خود تلاش کنند و هم ارز به کشور وارد کنند.

دبیر همایش توسعه کارآفرینی افزود: این پیشنهادات در صورتی تحقق می یابد که بخش خصوصی آن را بپذیرد و وارد عمل شود و همچنین فرهنگ سازی در بین هموطنان خارج از کشور در این زمینه ایجاد شود.