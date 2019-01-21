نشست سران ناتو و روسیه ۲۵ ژانویه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، اولین جلسه شورای ناتو و روسیه در سطح سفیران ۲۵ ژانویه (۵ بهمن) در بروکسل برگزار خواهد شد.

در بیانیه منتشره از سوی ناتو آمده است که متعاقب رایزنی ها با روسیه، ما توافق کرده ایم که نشست شورای ناتو و روسیه در سطح سفیران در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۹ در ستاد ناتو در بروکسل برگزار شود. این نشست ادامه گفتمان سیاسی ما است، همان طور که توسط سران دولت های عضو ناتو توافق شده است.

انتظار می رود طرف ها در مورد وضعیت شفافیت امنیتی و نظامی در اروپا و همچنین اوضاع افغانستان صحبت کنند.

اعضا همچنین موضع خود را در مورد منازعات اوکراین تصریح خواهند کرد.