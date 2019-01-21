به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پایگاه اطلاع‌ رسانی ریاست جمهوری ترکیه امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: رجب طیب اردوغان در رأس یک هیئت بلند پایه چهارشنبه هفته جاری ۲۳ ژانویه ۲۰۱۹ (۳ بهمن ماه) عازم مسکو شده و با ولادیمیر پوتین همتای روسیه ای خود دیدار خواهد کرد.

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌ رسانی ریاست جمهوری ترکیه، رؤسای جمهوری ۲ کشور در این دیدار به بررسی و تبادل نظر پیرامون روابط دوجانبه، موضوع سوریه و آخرین تحولات منطقه‌ ای و بین المللی خواهند پرداخت.

«ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه پیش از این هدف از سفر یک روزه اردوغان به مسکو را هماهنگی با روسیه در وضعیت پساخروج آمریکا از سوریه و بررسی همه جانبه روابط میان دو کشور اعلام کرده بود.