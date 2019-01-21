رقم بودجه فرهنگی ناچیز است/ ضرورت توجه به مسائل فرهنگی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری شامگاه امروز دوشنبه در جلسه شورای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: مسایل فرهنگی باید اولویت کاری شهرداری باشد.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه، رقم بودجه فرهنگی ناچیز است و باید تلاش کنیم تا بودجه نیز افزایش پیدا کند.

دبیری افزود: باید جلسات و فعالیت های فرهنگی نمود عینی داشته باشد در غیر اینصورت اگر ۱۰۰ جلسه برگزار شود و خروجی نداشته باشد قابل قبول نیست و فعالیت های فرهنگی باید در رفتار شهروندان قابل مشاهده باشد.

در ادامه این جلسه محمدرضا روشنی مدیر مرکز مطالعات، برنامه ریزی و پژوهش های شهرداری تبریز نیز گفت: در شهرداری تبریز عقد قرارداد های پژوهشی و پرداخت هزینه در حد غیر ممکن است.

وی ادامه داد: شهر شکوفا شهری است که در آن نحوه استفاده از فضا های عمومی باعث تقویت اجتماعی شود. در شکوفایی شهری توسعه فرهنگی، اجتماعی زیر بنای توسعه فیزیکی و عمرانی است.

بی اعتمادی در جامعه ریشه در بحث های فرهنگی دارد

در ادامه این جلسه محمد باقر بهشتی عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تبریز نیز گفت: در جامعه ما اعتماد اجتماعی روز به روز در حال کاهش است. ریشه اساسی سرمایه اجتماعی به عدم راستگویی بر می گردد و اساس جامعه ایرانی عدم اعتماد است.

وی با بیان اینکه چرا اعتماد مردم کم شده است نیز توضیحاتی داد و افزود: بی اعتمادی در جامعه ریشه در بحث های فرهنگی دارد و اصلی ترین عامل راستگویی است که اسلام نیز به راستگویی سفارش کرده است.

بهشتی خاطر نشان کرد: در بحث سرمایه های اجتماعی باید سعی شود اعتماد بین شهرداری و شورا افزایش یابد و از سوی دیگر اعتماد بین اعضا شورا نیز بیشتر شود. باید بدانیم باید چه اقداماتی انجام گیرد تا بتوانیم اعتماد اجتماعی را به جامعه برگردانیم.

باید در بحث آموزش های اجتماعی سرمایه گذاری خوبی انجام گیرد

فرج محمد قلیزاده دیگر عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا نیز با اشاره به اینکه حدود یک سال قبل مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری در مورد سرمایه اجتماعی پژوهشی انجام داده اند گفت: متاسفانه میانگین اعتماد اجتماعی در کشور ۱۷.۵ درصد است بطوریکه این رقم در کل کشور ۷۵ درصد می باشد.

وی ادامه داد: همانگونه که گفته شد، اساس اعتماد اجتماعی صداقت است که در این مورد مدیریت شهری میتواند ورود پیدا کند. باید در بحث آموزش های اجتماعی سرمایه گذاری خوبی انجام گیرد. امید جزو سرمایه های بزرگ جامعه است که باید در بحث آموزش های شهروندی به امید در جامعه نیز توجه شود.