باند جعل اسناد در کرمان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار رضا بنی اسدی فر در این خصوص گفت: از طریق برخی منابع خبری اطلاع حاصل شد که تعدادی گواهینامه جعلی بین المللی در سطح شهر مورد استفاده اتباع بیگانه قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: بلافاصله با انجام اقدامات اطلاعاتی توسط ماموران جنایی پلیس آگاهی، سرنخ هایی از باند حرفه ای جعل اسناد به دست آمد و طی چند روز کار اطلاعاتی تعدادی از این افراد شناسایی و پس از انجام اقدامات تکمیلی شش نفر از جاعلان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: در تحقیقات اولیه مشخص شد حدود ۵۰۰ جلد گواهینامه جعلی توسط این باند صادر شده و مبالغی که از این افراد برای جعل سند گرفته می شده بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا سه میلیون تومان بوده است.

سرداربنی اسدی فر تصریح کرد: ۶۰ مورد از گواهینامه های مجعول صادر شده توسط پلیس آگاهی جمع آوری شده و اقدامات تکمیلی در رابطه با شناسایی و دستگیری دیگر اعضای این باند که به نوعی به اقدامات خلافکارانه خود جنبه قانونی می دادند، ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمان یادآور شد: طبق اطلاعات به دست آمده این باند در جغرافیای استان کرمان فعالیت می کردند اما احتمال اینکه در ریشه یابی های بعدی آثار فعالیتشان در استان های دیگر نیز یافت شود وجود دارد.