گرانترین «گلکسی اس ۱۰» با قیمت ۱۶۰۰ یورو عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی جی آر، طی چندماه گذشته شایعات مختلفی درباره «گلکسی اس ۱۰» منتشر شد. این گزارش های مختلف حاکی از آن بود که بهار امسال، سامسونگ سه نسخه مختلف از این مدل را روانه بازار می کند که یک نسخه با نمایشگری مسطح یکی از آنها است. هر ۳ دستگاه مجهز به نمایشگر Infinity-O و دوربین هایی با چند لنز هستند. همچنین یک مدل لوکس نیز با حسگر اثر انگشت تعبیه شده در نمایشگر عرضه می شود.

در کنار این موارد فاش شده سامسونگ حداقل یک نسخه با استاندارد اینترنت ۵G می سازد که احتمالا قیمت آن دوبرابر موبایل های معمولی است.

این در حالی است که وبلاگ ایتالیایی Tutto Android جزئیاتی درباره قیمت این موبایل در ایتالیا منتشر کرده است که احتمالا موبایل های مذکور با همین قیمت ها در اروپا نیز عرضه شوند.

طبق این گزارش سامسونگ سه نسخه از «گلکسی اس ۱۰» را در ایتالیا می فروشد از جمله«گلکسی اس ۱۰ با نمایشگر ۵.۸ اینچی، گلکسی اس ۱۰Lite با نمایشگر ۶.۱ اینچی و گلکسی اس ۱۰ پلاس با نمایشگر ۶.۴ اینچی.

نخستین گزینه نمایشگری مسطح دارد اما ۲ مدل دیگر نمایشگرهایی با گوشه خمیده دارند. همچنین مدل Lite نیز تنها موبایل این مجموعه است که حسگر اثر انگشت در نمایشگر آن به کار نمی رود.

گلکسی اس ۱۰ و مدل Lite دوربین های سلفی با یک لنز دارند. اما نسخه لوکس «اس ۱۰ پلاس» با دو دوربین سلفی عرضه می شود.

هر سه موبایل به رنگ های سیاه، سفید و سبز عرضه می شوند. البته نسخه Lite با یک رنگ زرد نیز عرضه می شود.

این وبلاگ ایتالیایی همچنین قیمت های نسخه های مختلف گلکسی اس ۱۰ در اروپا را اعلام کرده است:

Galaxy S۱۰ Lite با RAM شش گیگابایتی و حافظه ذخیره ۱۲۸ گیگابایت(۷۷۹ یورو)

Galaxy S۱۰ با RAM شش گیگابایتی و حافظه ذخیره ۱۲۸ گیگابایتی (۹۲۹ یورو)

Galaxy S۱۰ با RAM هشت گیگابایتی و حافظه ذخیره ۵۱۲ مگابایتی(۱۱۷۹ یورو)

+Galaxy S۱۰ با RAM ۸ گیگابایتی و حافظه ذخیره ۵۱۲ مگابایتی(۱۲۹۹ یورو)

+Galaxy S۱۰ با RAM دوازده گیگابایتی و حافظه ذخیره یک ترابایت (۱۶۰۰ یورو)