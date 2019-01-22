رشد ۵۰ درصدی خودروهای گلستان/ ارسال پیامک تخلفات سرعت در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب شرافتی، ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: رعایت حق عابر پیاده و اشغال نکردن پیاده رو باید توسط رانندگان اتفاق بیفتد.

وی در خصوص مشکلات ترافیکی گرگان گفت: چهارشنبه بازار گرگان یکی از عوامل ترافیک در آن منطقه است و باعث کندی رفت و آمد شده و باید چنین بازارهایی از سطح شهر خارج شوند.

شرافتی ادامه داد: البته پیگیری هایی توسط شهرداری گرگان صورت گرفته اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: طرح جامع ترافیک گرگان طی یک پروسه چهار ساله مصوب شد و حال باید این طرح براساس برنامه زمانبندی خود اجرا شود تا مشکلات ترافیکی گرگان مرتفع شود.

شرافتی گفت: فرهنگ سازی در زمینه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی یکی از مسائلی است که باید اتفاق بیفتد زیرا با توجه به حجم خودروهای که به جاده ها اضافه می شوند در چند سال آینده تردد در مراکز اصلی شهرها بسیار سخت خواهد شد.

وی اظهار کرد: باید کاربران به این امر توجه کنند و میل استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی افزایش یابد.

وجود پاساژی با ۱۰۵ باب مغازه ولی بدون پارکینگ در گرگان

رئیس پلیس راهور استان گلستان بیان کرد: پاساژی در گرگان با ۱۰۵ باب مغازه در خیایبان ولیعصر (عج) وجود دارد که پارکینگ ندارد و این امر بر ترافیک آن خیابان افزوده است.

وی تصریح کرد: در سال ۹۱ بالغ بر ۲۴۰ هزار خودور شماره گذاری شده در استان داشتیم که این رقم اکنون به ۳۶۳ هزار وسیله نقلیه رسیده یعنی رشد ۵۰ درصدی داشته است.

شرافتی با بیان این که یعنی به ازای هر پنج نفر یک خودرو در استان وجود دارد، افزود: همچنین تعداد موتورسیکلت‌ استان در سال ۹۱، حدود ۱۸۴ هزار موتور بوده که این رقم اکنون ۲۱۲ هزار وسیله نقلیه موتوری است.

وی تأکید کرد: اگر تعداد خودورهای نقلیه و موتورسیکلت را با هم لحاظ کنیم به ازاء هر ۳.۵ نفر یک وسیله نقلیه در استان وجود دارد.

ارسال پیامک برای متخلفان در گرگان

رئیس پلیس راهور استان گلستان تصریح کرد: با روش های سنتی نمی توان ترافیک را کنترل کرد و باید به سمت و سوی استفاده از تجهیزات الکترونیکی برویم.

شرافتی گفت: پنج دوربین نظارتی هوشمند در سطح شهر گرگان وجود دارد که دو دوربین در محور ناهارخوران، دو دوربین در ورودهای شرقی و غربی و یکی هم در ورودی جاده آق قلا قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: این پنج دوربین آنلاین بوده و تخلفات سرعت را ثبت و برای مالک پیامک می کنند.

شرافتی انتقال مرکز مانیتورینگ به راهور، شرکت در جلسات شورای ترافیکی شهرستان ها، تعامل با دستگاه های مختلف، پیگیری اصلاح نقاط حادثه خیز، ساماندهی سرویس مدارس و آژانس ها و برخورد با مسافربرهای شخصی را از اقدامات پلیس راهور استان برشمرد.

گفتنی است که سرهنگ ایوب شرافتی به عنوان جانشین پلیس راه ناجا کشور انتخاب شده و چند روز آینده معارفه می شود.