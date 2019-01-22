به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، طبق پیشبینی جدید صندوق بینالمللی پول، ریسک کاهش شدیدترِ رشد اقتصادی جهان افزایش یافته است. این صندوق از آمریکا و چین خواست اختلافات تجاری خود را حل کنند.
در گزارشی که دوشنبه شب منتشر شد، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ به ۳.۵ درصد و در سال ۲۰۲۰ به ۳.۶ درصد برسد. این مقادیر، به ترتیب، ۰.۲ درصد و ۰.۱ درصد نسبت به مقادیر پیشبینی شده در ماه اکتبر، کمتر است. این دومین اصلاح پیشبینی این صندوق در ۳ ماه اخیر است.
طبق این گزارش پیشبینی شده است که رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۱۹ به ۲ درصد و در سال ۲۰۲۰ به ۱.۷ درصد برسد. این درحالی است که انتظار میرود در کشورهای درحال توسعه رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ برابر با ۴.۶ درصد و در سال ۲۰۲۰ برابر با ۴.۹ درصد باشد.
رییس تحقیقات صندوق بینالمللی پول، گیتا گوپیناس، گفت: رشد اقتصادی جهان با نرخ متعادلی در حال رشد است اما ما شاهد کند شدن رشد خواهیم بود. ریسکهای رو به پایین زیادی اقتصاد جهان را تهدید میکنند.
در ماه اکتبر هم این صندوق پیشبینی رشد اقتصادی خود را با اشاره به جنگ تعرفهای آمریکا و چین، ضعف خودروسازان آلمان به علت استانداردهای جدید آلایندگی و کاهش تقاضای شدید در ایتالیا به علت بحران سیاسی اقتصادی، کاهش داده بود.
رییس صندوق بین المللی پول، کریستن لاگارد، که دوشنبه شب در افتتاح اجلاس اقتصادی جهان در داووس سوئیس صحبت میکرد گفت: اقتصاد جهان پس از ۲ سال رشد قدرتمند، بیش از آنچه قبلا پیشبینی میشد کند شده و ریسکها در حال افزایش است.
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