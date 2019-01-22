پایانی بر «موزاییک» سودربرگ در پلتفرم موبایل/ قصه به آخر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، افرادی که اپ «موزاییک» را دانلود کرده‌اند تا آن را به صورت موبایلی تماشا و دنبال کنند، فرصت زیادی برای این کار ندارند.

«پاپ‌آپ» کمپانی حامی این اپ قصد دارد این سریال اینتراکتیو و تعاملی را تا پایان همین ماه از پلتفرم‌های موبایلی حذف کند. آنها گفته‌اند، قصد دارند به سراغ پروژه‌های جدیدشان بروند.

امکان دانلود یا اپ تا چهارشنبه ۲۳ ژانویه برای موبایل ممکن است و پس از آن تنها تا ۳۰ ژانویه امکان استفاده از آن روی موبایل ممکن خواهد بود.

«موزاییک» به کارگردانی استیون سودربرگ بر مبنای فیلمنامه اد سالمون با بازی شارون استون در نقش نویسنده یک کتاب کودک ساخته شده که به دست فردی کشته می‌شود.

این اپ موبایلی از نوامبر ۲۰۱۷ منتشر شد و به تماشاگران این امکان را داد تا یکی از ۲ کاراکتر اصلی فیلم را برای دنبال کردن ماجرا انتخاب و وقایع را از دید وی دنبال کنند.

سریال «موزاییک» اواخر ژانویه ۲۰۱۸ در شش اپیزود و طی چهار روز از شبکه‌ی اچ‌بی‌او پخش شد و این نسخه هنوز در این شبکه استریم در دسترس است.

اپلیکیشن «موزاییک» که پیش از پخش سریال در دسترس مخاطبان قرار گرفت به عنوان یک کار تجربی، یک فیلم اینتراکتیو جنایی بود. هرچند مخاطبان نمی‌توانستند وارد قصه شوند و آن را تغییر دهند اما می‌توانستند به بخش کشفیات بروند و با خواندن گزارش پلیس، اسناد، ایمیل‌ها، گوش کردن به پیام‌های صوتی و همه اسناد یک پرونده‌ جنایی واقعی دنبال قاتل بگردند.

اپلیکیشن «موزاییک» با استقبال بسیار زیادی روبرو شد، اما در نهایت میزان توجه به سریال را کاهش داد.