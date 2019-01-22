ارسال ۲۷۰ اثر به جشنواره محصولات قرآنی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قربانی پیش ازظهر سه شنبه در در جلسه برنامه ریزی کمیته قرآن ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گفت ؛ امروز مهم ترین برنامه ریزی ما در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن تبیین سبک زندگی قرآنی است و باید پژوهش ها در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: حوزه تربیت دینی در نظام اسلامی جایگاه ویژه ای دارد و قرآن کریم سند جامع در این حوزه است و باید مبانی و مفاهیم علوم تربیتی حوزه قرآن مورد توجه ویژه قرار گیرد .

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلام در چهل سال عمر پربرکت خود و با تاکید بربرجسته کردن افتخارات گذشته جمهوری اسلامی و امید به آینده نظام اسلامی افزود: مهم ترین دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه قرآن تربیت ۸۰ هزار کادر متخصص قرآنی در کشور است که سهم مازندران از این تعداد در کل کشور ۱۰ هزار نفر است.

سعید قربانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بخشی از افتخارات جمهوری اسلامی و نظام دینی و قرآنی در حوزه های مختلف قرآنی، علمی، پژوهشی، سیاسی، بین المللی و نظامی و تکنولوژی با قیاس نظام ستم شاهی تصریح کرد : کارکردهای جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی قابل قیاس با نظام ستم شاهی نیست و امروز همه وظیفه داریم از دستاوردهای فاخر جمهوری اسلامی پاسداری و نگهداری کنیم.

عضو شورای توسعه فعالیت های قرآنی مازندران در ادامه به فعالیت ۱۰ هزار موسسه، خانه های قرآن شهری و روستایی در کل کشور اشاره و بیان داشت: وجود ۱۰ هزار موسسات قرآن و خانه های قرآن شهری و روستایی درکل کشور و هزار موسسه و خانه قرآن شهری و روستایی در مازندران نمونه بارز توسعه فعالیت های قرآنی در کشور است و از ظرفیت این موسسات ، خانه های قرآن شهری و روستایی در تحقق اقتصاد مقاومتی می توان استفاده کرد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های مختلف قرآنی کمیته قرآن دهه فجر انقلاب اسلامی اشاره و تاکید کرد : برگزاری جشنواره محصولات قرآنی کشور در مازندران در ایام الله دهه فجر که تا به الان بیش از ۲۷۰اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال گردیده است و اعزام کاروان قرآنیان در چهل نقطه از استان برای برگزاری محفل انس با قرآن کریم و همایش هزار نفری فعالان قرآنی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از مهم ترین برنامه های کمیته قران دهه فجر انقلاب اسلامی است.

این استاد و محقق علوم قرآنی در پایان با اشاره به برگزاری کارگاه های مختلف سبک زندگی و مهارت های زندگی قرآنی، بیان داشت : در سال های اخیر دشمن به دنبال تغییر در سبک زندگی جوامع اسلامی است و با تهاجم فرهنگی به دنبال تغییر در ذائقه جوانان و نوجوانان کشور است که باید با برگزاری کارگاه های سبک زندگی و مهارت های زندگی قرآنی و با تحقیق و پژوهش های مختلف در حوزه سبک زندگی در مقابل این هجمه ها ایستادگی کرد.