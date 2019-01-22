سلسله مراتب اداری باعث کاهش انگیزه سرمایه گذاران در همدان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قراباغی پیش از ظهر دوشنبه در کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان به اهمیت برندسازی در شهر همدان اشاره کرد و گفت: برندسازی نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می شود اما متاسفانه در این زمینه در همدان اقدام خوبی صورت نگرفته است.

حسین قراباغی با اشاره به فرآیند اداری و طولانی شدن روند صدور مجوز در امر سرمایه‌گذاری، افزود: سلسله مراتب اداری باعث کاهش انگیزه سرمایه گذاران می شود و نباید با ایجاد موانع، انگیزه سرمایه گذار را کاهش داد.

وی با اشاره به اینکه گلایه مندی مردم و سازمان ها بر این است که چرا سرمایه‌گذاری در همدان محقق نمی شود، اضافه کرد: شورا و شهرداری در تدوین تعرفه عوارض سال ۹۸ موضوع گردشگری را مورد توجه قرار داده و تخفیف هایی نیز در این خصوص لحاظ شده است.

قراباغی از تهیه طرح «شهر گردشگر» توسط کمیته گردشگری کمیسیون در مرکز مطالعات و پژوهش های شورا خبر داد و ضمن طرح موضوع یاد شده در شورای شهر همدان، یادآور شد: شهر گردشگر پیشنهادی برای برندسازی همدان حتی در سطح جهانی است که تحقق آن می تواند پویایی و رونق اقتصادی استان و شهر همدان را به دنبال داشته باشد.

وی تحقق شهر گردشگر را نیازمند مشارکت و همکاری سایر ارگان ها و سازمان های مربوط برشمرد و اضافه کرد: در این راستا شورا و شهرداری از نظر و پیشنهادهای ارزشمند صاحب نظران و کارشناسان دیگر نیز استقبال می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت، امکانات و بسترهای موجود شهر همدان در جذب گردشگر و سرمایه گذار، اظهار کرد: همدان علاوه بر اینکه باید به عنوان شهر گردشگر در سطح کشور مطرح شود، باید ظرفیت های این کهن شهر همدان را نیز در جهان معرفی کنیم.

وی با اشاره به اتمام سال ۲۰۱۸ و عنوان همدان «پایتخت گردشگری جهان اسلام» در این سال، اظهار کرد : برای رسیدن به شهر گردشگر دستاوردهای همدان ۲۰۱۸ نباید فراموش و رها شود بلکه نیازمند تقویت و برنامه ریزی هدفمند در سال میلادی جدید برای جذب سرمایه گذار باشد.

حسین قراباغی اظهار داشت: رویداد همدان ۲۰۱۸ گردشگری همدان را در سطح جهان ارتقاء بخشیده و این روند باید در سال جاری میلادی شتاب بیشتری داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه بستر و زمینه سرمایه گذاری توسط مدیریت شهری همدان فراهم شده است، اضافه کرد: در رویداد ۲۰۱۸ مدیریت شهری حدود ۲۰ میلیارد ریال در راستای خدمات شهری، آماده سازی، تبلیغات و سایر مسئولیت های محول شده هزینه نموده است که در این راستا هدف؛ کمک به توسعه بخش گردشگری بود.

رییس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان ادامه داد: قصد داریم به صورت جامع و کامل موضوع های مرتبط به گردشگری همدان در سال ۲۰۱۹ در حوزه مدیریت شهری را پیگیری کنیم.

قراباغی با اشاره به اینکه شهر گردشگر طرح گسترده ای است که می توان با لحاظ استانداردهایی آن را اجرایی کرد؛ افزود: لازمه توسعه و تقویت صنعت گردشگری، جذب سرمایه گذار است که باید تلاش کنیم زیرساخت های لازم توسط دستگاه های اجرایی و مرتبط با این حوزه مهیا شود.

وی با اشاره به نگاه خاص اعضای شورای شهر به مباحث مرتبط با گردشگری؛ یادآور شد: در تدوین تعرفه عوارض سال ۹۸ مباحث گردشگری مورد توجه ویژه قرار گرفت.

قراباغی گفت: هم اکنون پارک ولایت و پارک ۲۵۰ هکتاری سد اکباتان به عنوان منطقه گردشگری برای سرمایه گذاری معرفی شده ضمن این که اتصال تپه عباس آباد به دره مرادبیک و خورزنه نیز جزء برنامه های اجرایی ما به عنوان محورهای گردشگری و در راستای رونق گردشگری است.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان با اشاره به طرح های تشویقی برای جذب سرمایه گذار در بخش گردشگری افزود: حمایت از خانه های بوم گردی، رستوران های سنتی و هتل های سنتی با رایگان کردن عوارض را می توان یکی از طرح های تشویقی مدیریت شهری برشمرد.

وی افزود: عملیات اجرایی و ساخت ۱۲ هتل شهر همدان که در ۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده نیز ثمره طرح های تشویقی از جمله عوارض رایگان ساخت از سوی شورا و شهرداری همدان و ترغیب سرمایه گذار در این بخش است.

قراباغی اضافه کرد: ساختار فعلی سرمایه گذاری در همدان مناسب نیست و امیدواریم با تدبیر مسئولان ارشد استان این خلاء برطرف شود.