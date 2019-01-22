تیتراژ پایانی سریال «لحظه گرگ و میش» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز پخش مجموعه تلویزیونی «لحظه گرگ و میش» به کارگردانی همایون اسعدیان، قطعه موسیقایی تیتراژ پایانی این سریال نیز منتشر شد. این قطعه با صدای محمد معتمدی و تنظیم فرهاد اسعدیان، بازخوانی ترانه معروف «سنگ قبر آرزو» است که از آن در تیتراژ پایانی این سریال بهره گرفته شده است.

«لحظه گرگ و میش» به نویسندگی مونا انوری زاده و همایون اسعدیان در ۵۰ قسمت تولید شده و هر شب ساعت ۲۰:۴۵ روی آنتن شبکه سه سیما می رود. ساعات بازپخش این سریال ۳۰ دقیقه بامداد، ۰۹:۳۰ صبح و ۱۴:۱۵ روز بعد است.

عاشقانه «لحظه گرگ و میش» روایت فراز و فرود زندگی خانواده‌ ای اصیل در طول سه دهه و با محوریت زندگی تنها دختر این خانواده است.

فاطمه گودرزی، شهره سلطانی، فرید سجادی حسینی، علیرضا کمالی، المیرا دهقانی، حسام محمودی‌فرید، پانیذ برزعلی، ناصر سجادی حسینی، نیما نادری، پاشا رستمی، رها خدایاری، وحید آقاپور، احسان امانی، سیامک احصایی، مریم حاجی زاده، آیدا نامجو، مهرنوش مسعودیان، زهره ساداتی، مهدی ملاک، رضا حجری، مهتاب اکبری، فراز مدیری، شبنم قربانی و اِروین گالستیان با حضور لیلا بلوکات و محمدرضا مالکی ترکیب بازیگران این مجموعه را تشکیل می دهند.

عوامل مجموعه تلویزیونی «لحظه گرگ و میش» عبارتند از؛ نویسندگان: مونا انوری زاده، همایون اسعدیان، براساس طرحی از: مونا انوری زاده، منشی صحنه: ماریا میرنژاد، محسن بهاری، مونا پیرایش، عکاس: مهدی حیدری، مدیر تدارکات و جانشین تولید: رضا بداقی، دستیاران اول کارگردان: پگاه جهاندار، مهدی لطیفی، سمیه میرشمسی، جلوه های ویژه بصری: روانبخش صادقی، صدابردار: ساسان نخعی، حسین معتمدی، طراحی و ترکیب صدا: محمد کشفی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح لباس: شیوا رشیدیان، طراحان صحنه: بابک کریمی، شیوا رشیدیان، خواننده: سیدمحمد معتمدی، مشاور پروژه و برنامه ریز: مریم هژیروند، تدوین: سیاوش کردجان، علی گورانی، آهنگساز: فرهاد اسعدیان، مدیر تصویربرداری: سهیل نوروزی، مدیر تبلیغات: سیدعلی طباطبایی نژاد، مدیر امور رسانه ای: هادی فیروزمندی، مجری طرح: حسین اکبری، تهیه کننده و کارگردان: همایون اسعدیان.