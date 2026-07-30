تقویت همکاری دادگستری و دامپزشکی فارس در مسیر امنیت غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا ناظمی عصر پنجشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس، بر ضرورت تقویت همکاری و تعامل میان دستگاه قضایی و دامپزشکی در راستای ارتقای سلامت عمومی، پیشگیری از تهدیدهای بهداشتی و تأمین امنیت غذایی تأکید شد.

وی با تشریح مأموریت‌های این مجموعه در حوزه نظارت‌های بهداشتی، کنترل بیماری‌های دامی و نظارت بر فرآورده‌های خام دامی، بر ضرورت همراهی و حمایت بیشتر دستگاه قضایی از اقدامات نظارتی دامپزشکی تأکید کرد.

مدیرکل دامپزشکی فارس گفت: بخش قابل توجهی از مأموریت‌های دامپزشکی به‌صورت مستقیم با سلامت مردم و امنیت غذایی ارتباط دارد و اجرای دقیق وظایف این مجموعه نیازمند همکاری و حمایت دستگاه‌های مرتبط است.



ناظمی افزود: تقویت همکاری میان دامپزشکی و دستگاه قضایی می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای اجرای دقیق‌تر ضوابط بهداشتی، پیشگیری از تخلفات و برخورد قانونی با تهدیدهای علیه سلامت جامعه باشد.

وی همچنین از همراهی قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان با مجموعه دامپزشکی تقدیر کرد و این تعامل را زمینه‌ساز ارتقای نظارت‌های بهداشتی و تقویت اقدامات پیشگیرانه در حوزه سلامت و امنیت غذایی دانست.



حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب رئیس کل دادگستری فارس نیز در این دیدار، حوزه دامپزشکی را یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار در سلامت جامعه و امنیت غذایی دانست و با قدردانی از فعالیت‌های مستمر و شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه، نقش دامپزشکی را در پیشگیری از تهدیدهای بهداشتی و صیانت از سلامت مردم مهم ارزیابی کرد.



رجایی نسب با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری میان دستگاه قضایی و مجموعه دامپزشکی استان، بر حمایت از اقدامات قانونی و نظارتی این مجموعه در مسیر حفظ سلامت عمومی تأکید کرد.