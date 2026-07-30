رهبر شهید انقلاب در بلندای تاریخ اسلامی و جغرافیای مقاومت جاودانه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسلام امامی در گفت‌وگو با ستاد خبری کمیته فرهنگی‌ اربعین گفت: در قرآن آیه‌ای داریم که می‌فرماید مسلمانان باید خود را در برابر دشمنان آماده کنند و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه؛ یعنی مسلمانان، مرد میدان هستند که برخی بر سر این پیمان، جان خود را فدا می‌کنند و بقیه هم منتظر سعادت هستند ولی در مکتب اسلام قبل از ساخت سلاح و تجهیزات به مردان میدان توجه شده است.

وی با بیان اینکه قائد شهید امت ما و سرداران شهید در جغرافیای مقاومت و مظلومیت بهترین دلیل برای اثبات این مدعاست، افزود:

کربلای امام حسین (ع) را می‌توان در کربلاهای معاصر همچون کربلای غزه، لبنان، یمن، عراق و از همه مهمتر کربلای ایران دید.

امامی اضافه کرد: شعار امام حسین (ع) که فرمودند «هیهات منا الذله» و «مثلی لایبایع مثله» به عنوان یک قاعده اساسی در سیاست اسلام و تاریخ اسلام مطرح بوده و کسانی که عزت را از پیامبر (ص) و از مکتب قرآن یاد گرفته‌اند، پیرو آن بوده‌اند؛ همانطور که شهید سید حسن نصرالله فرمود ما نه میدان را رها خواهیم کرد و نه دست از سلاح برمی‌داریم.

امام جمعه مهاباد افزود: شهدای بزرگواری مثل اسماعیل هنیه، محمد ضیف، سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی الدین، شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و سرداران بزرگوار و همچنین مردم عادی و سربازان و از همه مهمتر رهبر شهید ما باعث افتخار هستند اما هر سپاهی چه از شهدا چه غیر شهدا نیاز به یک فرمانده دارد و فرمانده آنان که قائد شهید امت ما بود به خیل لشکریانی پیوست که منتظر فرمانده خود بودند.

وی افزود: یقیناً قائد شهید امت ما برای دشمنان بسیار خطرناک‌تر از یک فرمانده و قائد زنده بودند چرا که ایشان با شهادتشان در بلندای تاریخ اسلامی و جغرافیای مقاومت و مظلومیت و همچنین از منظر آزادگان جهان جاودانه و ماندگار شد.



امامی ادامه داد: یک شاعر تونسی درباره سخن رهبر شهید انقلاب که گفته بودند وارد ۹۰ سالگی می‌شوند اما از لحاظ روحیه در ۲۰ سالگی مانده‌اند، این شعر را سرود که «شما به سوی شهادت نزدیک می‌شوید. چون پیرو مکتب حسین هستید.»

رهبران و سربازان شهید که در مکتب حسینی تربیت یافته‌اند، هر لحظه منتظر شهادت هستند و امام راحل (ره) هم فرمودند ملتی که شهادت برای او سعادت است پیروز است.اسلامی و جغرافیای مقاومت جاودانهط شد.



امام جمعه اهل سنت مهاباد گفت: قائد شهید ما در بلندای تاریخ اسلامی و جغرافیای مقاومت و مظلومیت جاودانه شد.

عبدالسلام امامی در گفت‌وگو با ستاد مرکزی اربعین گفت: در قرآن آیه‌ای داریم که می‌فرماید مسلمانان باید خود را در برابر دشمنان آماده کنند و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه؛ یعنی مسلمانان، مرد میدان هستند که برخی بر سر این پیمان، جان خود را فدا می‌کنند و بقیه هم منتظر شهادت هستند ولی در مکتب اسلام قبل از ساخت سلاح و تجهیزات به مردان میدان توجه شده است.

وی افزود: قائد شهید امت ما و سرداران شهید در جغرافیای مقاومت و مظلومیت بهترین دلیل برای اثبات این مدعاست.

کربلای امام حسین (ع) را می‌توان در کربلاهای معاصر همچون کربلای غزه، لبنان، یمن، عراق و از همه مهمتر کربلای ایران دید.

امامی اضافه کرد: شعار امام حسین (ع) که فرمودند «هیهات منا الذله» و «مثلی لایبایع مثله» به عنوان یک قاعده اساسی در سیاست اسلام و تاریخ اسلام مطرح بوده و کسانی که عزت را از پیامبر (ص) و از مکتب قرآن یاد گرفته‌اند، پیرو آن بوده‌اند؛ همانطور که شهید سید حسن نصرالله فرمود ما نه میدان را رها خواهیم کرد و نه دست از سلاح برمی‌داریم.

امام جمعه مهاباد افزود: شهدای بزرگواری مثل اسماعیل هنیه، محمد ضیف، سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی الدین، شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و سرداران بزرگوار و همچنین مردم عادی و سربازان و از همه قق۴ و جغرافیای مقاومت و مظلومیت و همچنین از منظر آزادگان جهان جاودانه و ماندگار شد.



امامی ادامه داد: یک شاعر تونسی درباره سخن رهبر شهید انقلاب که گفته بودند وارد ۹۰ سالگی می‌شوند اما از لحاظ روحیه در ۲۰ سالگی مانده‌اند، پاین شعر را سرود که «شما به سوی شهادت نزدیک می‌شوید. چون پیرو مکتب حسین هستید.»

امام جمعه اهل سنت مهاباد گفت: رهبران و سربازان شهید که در مکتب حسینی تربیت یافته‌اند، هر لحظه منتظر شهادت هستند و امام راحل (ره) هم فرمودند ملتی که شهادت برای او سعادت است پیروز است.