به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری کمیته فرهنگی اربعین ، مصطفی زمانیان به خبرنگار ستاد اربعین گفت: شرایط ناظر بر اربعین امسال از دو وجه خیلی مهم بهنظر میرسد. یکی این که به تعبیری تشکر عملی مردم ایران از حضور باشکوه، قدرتمند و بسیار قابل توجه مردم عراق در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب بود که میتوان گفت نقش بزرگی بود که ملت بزرگ عراق از خود نشان دادند.
وی افزود: وجه دوم به لحاظ کارکردی است. یعنی یک نماد عینی برای نشان دادن قدرت امت مبعوث است؛ امتی که نقش خود را امروز در حرکت پیدا کردند؛ مردمی که شاید بیش از چهار ماه است که نقشآفرینی خود را فراتر از نوشتن و نشان دادن واکنش در فضای مجازی اعلام کردهاند و حضوری قیامگونه در خیابان و میدان دارند.
زمانیان ادامه داد: شاید خیلی از این افراد منتظر رسیدن اربعین بودند؛ اربعینی که هر سال نماد این حرکت بین المللی امت اسلام بود و امروز با پرچم خونخواهی رهبر شهید رنگ و بوی دیگری پیدا میکند.
این استاد دانشگاه تهران افزود: اربعین امسال علاوه بر اینکه مردم مبعوثشده نمادهایی از رهبر شهید را به دست میگیرند و به جامعه جهانی نشان میدهند، به نوعی وظیفه خود را در قبال انتظار رهبر معظم انقلاب برای استمرار حضور مردم در امر اداره کشور انجام میدهند.
وی اضافه کرد: امیدوارم حرکت اربعینی امسال فراتر از مسیر مشایه و پیادهروی مردم بتواند در عرصه کشور هم نقشآفرینی موثر خود را برای ایجاد تحولات در حل مسائل کشور به نمایش بگذارد و مردم اربعینی بتوانند پیشران و محرک اتفاق بزرگی باشند که امروز کشور ما بیش از هر زمانی در عرصه اقتصاد، امنیت و در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی به آن نیاز دارد.
وی افزود: شاید تفکیک موضوع حضور در میدان و حضور در پیادهروی اربعین نتواند معنای واقعی و وحدت میان موضوع اربعین و حضور میدانی مردم را نشان دهد ولی بهترین توصیه در این شرایط، کوتاه کردن سفر اربعین و استمرار حضور ملت اربعینی در عرصه خیابان و دفاع از کشور باشد که پاسخ به کسانی است که مدعی بودند امسال به دلایل مختلف، اربعین پرشوری نخواهیم داشت و مردم به خاطر نگرانی از شرایط امنیتی حاکم بر منطقه، صحنه اربعین را خالی میگذارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: پیادهروی اربعین یک نماد عینی برای نشان دادن قدرت امت مبعوثشده است؛ امتی که نقش خود را امروز در حرکت پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری کمیته فرهنگی اربعین ، مصطفی زمانیان به خبرنگار ستاد اربعین گفت: شرایط ناظر بر اربعین امسال از دو وجه خیلی مهم بهنظر میرسد. یکی این که به تعبیری تشکر عملی مردم ایران از حضور باشکوه، قدرتمند و بسیار قابل توجه مردم عراق در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب بود که میتوان گفت نقش بزرگی بود که ملت بزرگ عراق از خود نشان دادند.
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