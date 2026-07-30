برداشت ۳۳ هزار تن گندم در بهشهر

سید اسماعیل حسینی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش گندمکاران شهرستان بهشهر و همراهی کارشناسان جهاد کشاورزی، میزان برداشت گندم از مزارع این شهرستان از ۳۳ هزار تن فراتر رفته و روند تحویل محصول به مراکز خرید تضمینی با برنامهریزی و نظارت مستمر در حال انجام است.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی گندم در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: اجرای برنامههای فنی در مراحل مختلف تولید، از جمله نظارت بر عملیات کاشت، داشت و برداشت، ارائه توصیههای تخصصی برای کنترل آفات و بیماریها و مدیریت تغذیه گیاهی، نقش مؤثری در افزایش عملکرد مزارع و تحقق این میزان تولید داشته است.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان بیان کرد: تسهیل فرآیند تحویل محصول به مراکز خرید تضمینی، پیگیری پرداخت مطالبات گندمکاران و برنامهریزی برای تأمین بهموقع نهادههای مورد نیاز سال زراعی آینده، از مهمترین اقدامات در راستای حفظ پایداری تولید و تقویت انگیزه بهرهبرداران است.
حسینی خاطرنشان کرد: تداوم حمایت از کشاورزان و بهکارگیری روشهای علمی در تولید، زمینهساز افزایش بهرهوری، تقویت امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی در شهرستان بهشهر خواهد بود.
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