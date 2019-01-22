به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه کرمپور پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین بزرگداشت روز فرهنگ و هنر بردخون اظهار داشت: منطقه بردخون سرشار از استعداد است و با نام بزرگان و نام آوران مزین شده و این دیار مهد هنرمندان و افرادی بوده که در کشور و استان نقش آفرینی کرده اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر افزود: نقش هنرمندان و رسالت هنر این است که در جامعه تأثیرگذار باشد و التیام بخش دردهای جامعه و نویدبخش روح امید و نشاط در بین مردم باشد.

وی با بیان اینکه هنر باید دارای محتوا و پیام زیباشناختی و روشنگری باشد، اضافه کرد: دشمنان تلاش داشتند ضربه های فرهنگی به ایران اسلامی وارد کنند که هنرمندان نقش برجسته ای داشتند و با هنر خود مانع این تأثیرگذاری مخرب شدند چرا که هنرمند روشنگر است و درد جامعه را می شناسد و از طریق هنر التیام بخش است و میراث فرهنگی را به نسل های بعد منتقل می کند.

کرمپور ادامه داد: هنر جایگاه انسان را ارتقاء می بخشد و هنرمندان منطقه تأثیرگذار بوده اند که چنین روزی به روز فرهنگ و هنر بردخون معرفی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر ابراز داشت: هنرمندان مطالبه جدی در زمینه ارتقای منطقه داشته‌اند و من قول می دهم پس از هماهنگی با وزارت خانه نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی در منطقه راه اندازی شود اما از مسئولان می خواهم در تأمین منابع مالی و انسانی آن کمک کنند و هنرمندان نیز همراه فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه اولین برنامه رسمی پس از انتصاب را حضور در بردخون قرار دادم، گفت: برای تجهیز کتابخانه مجتمع و به‌روزآوری آن تلاش می کنیم و سالن کنفرانس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به نام مفتون بردخونی نامگذاری می شود.

در ادامه تعدادی از هنرمندان و پیشکسوتان فرهنگی بردخون به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند و از هنرمندان خانواده مفتون بردخونی، میرزا محمد کردوانی، خانواده شیخ علی بحرانی، خضر عابدی، عبدالمجید دشتی زاده، عباس جمالی فرد، عقیل ریشهری، محمد صغیری، محمدرضا وجدی، امرالله اسماعیلی، میلاد مهدویان، علی بحرینی، مجید عابدی، معصومه عاشوری، صادق نظری، سپیده محمودی، مرتضی قائدپوری، محمد بردستانی و احمد بردستانی با تقدیم لوح و تندیس جشنواره تجلیل شد.

در این جشنواره که تعدادی از مسئولان شهرستان، بخش و هنرمندان نیز حضور داشتند از تصاویر سردار شهید یوسف بردستانی، مفتون بردخونی، محمد صغیری، احمد بردستانی و مجید عابدی رونمایی شد.