دستگیری نگهبان قلابی ساختمان با ۷ فقره سرقت خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه کامیار چهری اظهار کرد: با ارجاع پرونده ای از کلانتری ۱۲۴ قلهگ با موضوع سرقت خودرو، مالباخته به پایگاه سوم پلیس آگاهی مراجعه و اظهار داشت: یکی از شهروندان کالایی را سفارش و با گرفتن آدرس محل سکونت قرار شد که کالا را در درب منزل به وی تحویل و در قبال آن وجه کالا را دریافت کنم.

پس از مراجعه به درب ساختمان فردی که خود را نگهبان ساختمان معرفی می کرد، پس از تایید آدرس، سوئیچ را از من گرفته تا خودرو ام را در جای مناسبی پارک و من به واحد مربوط مراجعه کردم.

پس از مراجعت متوجه شدم که آدرس اشتباه بوده و مجددا به درب ساختمان مراجعه کردم که متوجه شدم خودرو و وسایل خودروام توسط نگهبان قلابی سرقت شده است.

این مقام انتظامی توضیح داد: در تحقیقات پلیسی، سارق و مخفیگاه وی در غرب پایتخت شناسایی شد و ماموران موفق شدند در یک عملیات ضربتی متهم را در مخفیگاهش دستگیر و برای بازجوئی به پایگاه سوم منتقل کنند.

وی تصریح کرد: متهم ضمن پذیرش جرم ارتکابی به ۷ فقره سرقت مشابه دیگر نیز اعتراف و تا کنون ۴ تن از مالباختگان شناسایی شده اند.

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی خاطر نشان کرد: تحقیقات در خصوص شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.