انهدام باند سرقت خودرو در شرق تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی سهرابی منش رئیس کلانتری ۱۲۷ نارمک به تشریح این خبر پرداخت و گفت: با اعلام خبری مبنی بر سرقت یک خودرو در محدوده نارمک، تیمی از ماموران این کلانتری برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: طی بررسی های انجام شده مشخصات خودروی مسروقه به دست آمده و در اختیار ماموران گشت انتظامی قرار گرفت و در نهایت ماموران یکی از گشت های انتظامی این خودرو را با دو سرنشین مشاهده کردند و توقف خودرو و دستگیری این متهمان اقدام کردند.

متهم بدون توجه به دستور پلیس سعی کردند از محل متواری شوند اما سرعت عمل ماموران این امکان را از آنها گرفت و در همان لحظات اولیه خودرو متوقف و متهمان بازداشت و به کلانتری منتقل شدند و تحت بازجویی های انجام شده به جرایم خود مبنی بر سرقت خودرو اعتراف کردند.

متعاقبا، مالک خودرو شناسایی شده و پس از حضور در کلانتری خودروی خود را تحویل گرفت و متهمان نیز برای سیر تحقیقات قضایی به دادسرا منتقل شدند.