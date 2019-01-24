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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۲۸

رئیس کلانتری ۱۲۷ نارمک خبرداد؛

انهدام باند سرقت خودرو در شرق تهران

انهدام باند سرقت خودرو در شرق تهران

رئیس کلانتری ۱۲۷ نارمک، با اشاره به دستگیری دو سارق خودرو در محدوده شرق تهران، گفت: متهمان در تحقیقات به سه فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی سهرابی منش رئیس کلانتری ۱۲۷ نارمک به تشریح این خبر پرداخت و گفت: با اعلام خبری مبنی بر سرقت یک خودرو در محدوده نارمک، تیمی از ماموران این کلانتری برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.

وی افزود: طی بررسی های انجام شده مشخصات خودروی مسروقه به دست آمده و در اختیار ماموران گشت انتظامی قرار گرفت و در نهایت ماموران یکی از گشت های انتظامی این خودرو را با دو سرنشین مشاهده کردند و توقف خودرو و دستگیری این متهمان اقدام کردند.

متهم بدون توجه به دستور پلیس سعی کردند از محل متواری شوند اما سرعت عمل ماموران این امکان را از آنها گرفت و در همان لحظات اولیه خودرو متوقف و متهمان بازداشت و به کلانتری منتقل شدند و تحت بازجویی های انجام شده به جرایم خود مبنی بر سرقت خودرو اعتراف کردند.

متعاقبا، مالک خودرو شناسایی شده و پس از حضور در کلانتری خودروی خود را تحویل گرفت و متهمان نیز برای سیر تحقیقات قضایی به دادسرا منتقل شدند.

کد مطلب 4522687

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