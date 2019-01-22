به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاترفجر، در سمینار پژوهشی «بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی» یک روزه که شنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ در تالار کنفرانس تئاتر شهر برگزار خواهد شد، ۱۰ پژوهشگر منتخب، مقالات پژوهشی خود را ارائه خواهند کرد.

به گفته‌ی مهدی حامد سقائیان دبیر علمی سمینار پژوهشی بررسی تئاتر پس از انقلاب اسلامی این سمینار پژوهشی از ۹ صبح آغاز و تا ساعت ۱۸ ادامه خواهد داشت.

در این سمینار که با سخنرانی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز خواهد شد پژوهشگرانی همچون بهروز بختیاری، نیلوفر زارع، محمدرضا رسولی، پریسا کیومرثی، آیدا حق نژاد، حمیدرضا افشار، سید حسین رسولی، سید محمد مداح حسینی، مرجان پورغلامحسین، میرمحمدرضا حیدری و غلامحسین دولت آبادی مقالات خود را ارائه می کنند.

همچنین در پایان نشست موضوعی با عنوان «تئاتر ایران پس از انقلاب اسلامی» با حضور نصرا... قادری، مجید سرسنگی و مهرداد رایانی مخصوص برگزار خواهد شد. شرکت در این سمینار برای پژوهشگران و علاقمندان آزاد است.

این سمینار در ذیل برنامه های در بخش «چهل سالگی انقلاب اسلامی است» پیش بینی شده که مدیریت آن را رضا صمدپور بر عهده دارد.

سی و هفتمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از ۲۲ بهمن تا ۴ اسفند برگزار خواهد شد.