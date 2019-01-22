فرانسه گوگل را ۵۷ میلیون دلار جریمه کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دوشنبه شب، ناظر حمایت از دادههای فرانسه، شرکت گوگل زیر مجموعه هلدینگ آلفابت را به علت تخطی از مقررات حریم خصوصی آنلاین اتحادیه اروپا، ۵۰ میلیون یورو (۵۷ میلیون دلار) جریمه کرد.
این بزرگترین جریمهای است که بر علیه یک شرکت تکنولوژی آمریکایی وضع شده است. دستگاه نظارت فرانسه اعلام کرد که بزرگترین موتور جستجوی جهان، در مورد نحوه اداره دادههای خصوصی کاربران فاقد شفافیت است و نتوانسته است به نحو مناسبی رضایت افراد را در مورد تبلیغات خصوصی شده برای آنها، به دست آورد. مقدار این جریمه و اعلام آن مطابق با قوانین جامع حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا (جیدیپیآر)، در مورد شفافیت اطلاعات و مفاد، صورت گرفته است. قانون جامع حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا (جیدیپیآر) که بزرگترین تحول در زمینه حریم خصوصی را در بیش از ۲ دهه اخیر، تصویب کرده است، در ماه می اجرایی شد.
دستگاه نظارت فرانسه که برای تفسیر سختگیرانه قوانین حریم خصوصی و مجازات شرکتهای اینترنتی آمریکا، معروف شده است، با این جریمه یک رکورد را به ثبت رساند، رکوردی که میتواند در مورد شرکتهای دیگر سیلسکون ولی منطقه ای در سانفرانسیسکو، تکرار شود.
گوگل در بیانیهای اعلام کرد: مردم انتظار دارند ما استاندارد بالایی از شفافیت و کنترل داشته باشیم. ما عمیقا متعهدیم که این انتظارات را برآورده کنیم و طبق مقررات جامع حفاظت از دادههای اتحادیه اروپا فعالیت داشته باشیم.
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