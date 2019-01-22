وزیر دادگستری آلمان:نمره «ترزا می» صفر است

به گزارش خبرگزاری مهر، « کاتارینا بارلی» وزیر دادگستری آلمان که کاندیداتوری خود را نیز برای انتخابات آتی پارلمان اروپا اعلام کرده در گفتگو با رادیو آلمان با اشاره به سخنان روز گذشته «ترزا می » نخست وزیر انگلیس در پارلمان این کشور به منظور ارائه طرح اصلاحی برگزیت اظهار داشت: طرح اصلاحی می هیچ نکته جدید و قابل توجهی در برنداشت.

وی در ادامه افزود: اگر بخواهیم طرح نخست وزیر انگلیس را مورد ارزشیابی قرار دهیم نمره ای که به آن تعلق می گیرد «صفر» است.

بارلی در عین حال تداوم روند مذاکره اتحادیه اروپا با لندن را منتفی دانست.

گفتنی است پارلمان انگلیس در حال حاضر در خصوص برگزیت دچار چند دستگی شده است. فراکسیون های پارلمان هر یک از یک گزینه حمایت می کنند، برخی طرفدار خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق هستند، تعدادی ایده همه‌پرسی دوم را مطرح می کنند و برخی نیز در پی توافق بر سر حضور انگلیس در اتحادیه گمرکی با اروپا هستند.

بر اساس توافق از پیش مقرر شده انگلیس باید تا پایان ماه مارس اتحادیه اروپا را ترک کند.