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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۳۷

جهرمی خبر داد:

پارک اقتصاد دیجیتال در دهه فجر راه‌اندازی می‌شود

پارک اقتصاد دیجیتال در دهه فجر راه‌اندازی می‌شود

وزیر ارتباطات گفت: برای رونق کسب وکارهای فضاپایه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳ کار مهم انجام داده که یکی از آنها ایجاد پارک اقتصاد دیجیتال است که در دهه مبارکه فجر افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به استقرار شرکت های فضاپایه در این پارک خاطرنشان کرد: این شرکت ها از بیمه و مالیات معاف هستند و همه امکانات مورد نیاز از جمله مشاوره‌های لازم در اختیارشان قرار داده می‌شود تا ظرف سه سال بتوانند درآمدزا شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه تسهیلات ویژه ای از محل وجوه اداره شده برای رونق این کسب و کارها اختصاص می یابد، گفت: برای رونق بیشتر این کسب و کارها داده‌های حاصله آنهادر اختیار همگان قرار می گیرد.

آذری جهرمی با اشاره به قول خود به مجلس شورای اسلامی در زمان کسب رای اعتماد، گفت: وعده‌ای که در حوزه فضایی دادم، این بود که صنعت و دانش فضایی را کاربردی کنیم و از حوزه پژوهشی صرف بیرون بیاوریم که تلاشمان در یک‌سال و نیم گذاشته معطوف به همین هدف بوده است .

وی افزود: تلاش کردیم حاصل زحمات دانشمندان و متخصصان کشورمان در حوزه‌های مختلف مرتبط با عرصه فضا که علمی میان رشته‌ای است، به عنوان دستاوردی مطرح شود که اطلاعات آن در اختیار کسب و کارهای فضاپایه قرار گیرد و همچنین تبدیل به سیستم‌هایی شود که آثارش در زندگی مردم مشخص و کاربردی باشد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: استراتژی ما در دستاوردهای فضایی از جلمه علم دریافت و پردازش اطلاعات و تصاویر، مدیریت منابع آب بر این بوده است که ثمره این دستاوردها و اطلاعات آن آزاد شود و در اختیار همه برای توسعه کسب و کار قرار گیرد.

کد مطلب 4520635

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