به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به استقرار شرکت های فضاپایه در این پارک خاطرنشان کرد: این شرکت ها از بیمه و مالیات معاف هستند و همه امکانات مورد نیاز از جمله مشاوره‌های لازم در اختیارشان قرار داده می‌شود تا ظرف سه سال بتوانند درآمدزا شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه تسهیلات ویژه ای از محل وجوه اداره شده برای رونق این کسب و کارها اختصاص می یابد، گفت: برای رونق بیشتر این کسب و کارها داده‌های حاصله آنهادر اختیار همگان قرار می گیرد.

آذری جهرمی با اشاره به قول خود به مجلس شورای اسلامی در زمان کسب رای اعتماد، گفت: وعده‌ای که در حوزه فضایی دادم، این بود که صنعت و دانش فضایی را کاربردی کنیم و از حوزه پژوهشی صرف بیرون بیاوریم که تلاشمان در یک‌سال و نیم گذاشته معطوف به همین هدف بوده است .

وی افزود: تلاش کردیم حاصل زحمات دانشمندان و متخصصان کشورمان در حوزه‌های مختلف مرتبط با عرصه فضا که علمی میان رشته‌ای است، به عنوان دستاوردی مطرح شود که اطلاعات آن در اختیار کسب و کارهای فضاپایه قرار گیرد و همچنین تبدیل به سیستم‌هایی شود که آثارش در زندگی مردم مشخص و کاربردی باشد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: استراتژی ما در دستاوردهای فضایی از جلمه علم دریافت و پردازش اطلاعات و تصاویر، مدیریت منابع آب بر این بوده است که ثمره این دستاوردها و اطلاعات آن آزاد شود و در اختیار همه برای توسعه کسب و کار قرار گیرد.