چالش بزرگ اسرائیل در سال ۲۰۱۹ جبهه شمالی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، «عاموس یادلین» ژنرال و رئیس سابق اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی و رئیس مرکز امنیتی وابسته به دانشگاه تل آویو در مقاله ای در روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونت تاکید کرد: چالش بزرگ در برابر اسرائیل در سال ۲۰۱۹ میلادی جبهه شمالی است.

وی اعلام کرد: ارتش سوریه به رقم مهمی در معادله جدید تبدیل شده است و ایرانی ها و حزب الله را هم باید به آن افزود.

این ژنرال صهیونیستی در ادامه درباره هرگونه برداشت اشتباه تصمیم گیرندگان این رژیم از بازیگران در منطقه هشدار داد و گفت: هرگونه برداشت اشتباه به جنگ تمام عیار میان اسرائیل و دشمنانش در شمال منجر می شود. هر گونه اشتباه برآوردی در قصد دشمن به جنگ تمام عیار در جبهه شمالی با مشارکت سوریه، حزب الله و ایران علیه اسرائیل منتهی خواهد شد.

یادلین اعلام کرد: احدی مایل به وارد شدن به چنین جنگی نیست به ویژه که ایران به سادگی از آن عبور نمی کند و در راستای انتقام از اسرائیل حرکت خواهد کرد.