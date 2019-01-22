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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۴۰

ژنرال صهیونیست:

چالش بزرگ اسرائیل در سال ۲۰۱۹ جبهه شمالی است

چالش بزرگ اسرائیل در سال ۲۰۱۹ جبهه شمالی است

یک ژنرال صهیونیست با اشاره به اینکه چالش بزرگ تل آویو در سال جاری میلادی جبهه شمالی است درباره هرگونه برداشت اشتباه مقامات تل آویو هشدار داد و آنرا عامل جنگ تمام عیار دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر ، «عاموس یادلین» ژنرال و رئیس سابق اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی و رئیس مرکز امنیتی وابسته به دانشگاه تل آویو در مقاله ای در روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونت تاکید کرد: چالش بزرگ در برابر اسرائیل در سال ۲۰۱۹ میلادی جبهه شمالی است.

وی اعلام کرد: ارتش سوریه به رقم مهمی در معادله جدید تبدیل شده است و ایرانی ها و حزب الله را هم باید به آن افزود.

این ژنرال صهیونیستی در ادامه درباره هرگونه برداشت اشتباه تصمیم گیرندگان این رژیم از بازیگران در منطقه هشدار داد و گفت: هرگونه برداشت اشتباه به جنگ تمام عیار میان اسرائیل و دشمنانش در شمال منجر می شود. هر گونه اشتباه برآوردی در قصد دشمن به جنگ تمام عیار در جبهه شمالی با مشارکت سوریه، حزب الله و ایران علیه اسرائیل منتهی خواهد شد.

یادلین اعلام کرد: احدی مایل به وارد شدن به چنین جنگی نیست به ویژه که ایران به سادگی از آن عبور نمی کند و در راستای انتقام از اسرائیل حرکت خواهد کرد.

کد مطلب 4520650

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