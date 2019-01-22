موافقت مجلس با تحقیق از نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش ضرورت تحقیق و تفحص از نحوه قیمت گذاری و واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در دستور کار قرار گرفت.

تربتی نژاد سخنگوی کمیسیون کشاورزی در این خصوص، گفت: کمیسیون کشاورزی پس از دریافت پاسخ های کتبی سازمان خصوصی سازی و قانع نشدن متقاضیان از پاسخ های ارائه شده در تاریخ ۱۳ آبان ماه با حضور متقاضیان تحقیق و تفحص و آقای پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی تشکیل جلسه داد.

وی ادامه داد: در پایان نمایندگان از پاسخ های آقای پوری حسینی قانع نشدند و خواستار بررسی این تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس شدند.

صدیف بدری نماینده اردبیل در دفاع از این تحقیق و تفحص، گفت: قیمت گذاری نازل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و وجود شائبه های جدی در مورد مذاکره و توافق با شرکت های حاضر در مزایده از سؤالات اساسی تقاضاکنندگان تحقیق و تفحص است.

وی افزود: عدم تعیین تکلیف دو هزار نفر از نیروی انسانی شاغل در این مجتمع موجب ایجاد بحران اجتماعی خواهد شد. اقتصاد شهر به این شرکت وابسته است و با توجه به اینکه خریدار این شرکت گرفتار بدهی عظیم بانکی است و قادر به پرداخت حقوق کارگران نیست، باید این واگذاری ابطال گردد.

وی، واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را غارت ملی خواند و گفت: قوه قضائیه باید به این موضوع ورود کند. اصرار و لجبازی سازمان خصوصی سازی در مورد این واگذاری به منافع عمومی ضربه زده است.

محورهای تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به شرح زیر است:

۱-بررسی نحوه قیمت گذاری به تفکیک زمین، کارخانجات، ماشین آلات و ...

۲-بررسی اهلیت خریدار.

۳-بررسی توان خریداران در اداره، افزایش سرمایه و واردات تکنولوژی های جدید.

۴-بررسی اختلافات دیرینه عشایر بر سر مالکیت واگذاری مذکور.

نمایندگان مجلس با ۱۳۴ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.